В Чите презентовали документальный фильм "Чудо на фронте"

В Чите в региональном отделении фонда "Защитники Отечества" состоялась презентация документального фильма "Чудо на фронте". Провел его автор фильма, ведущий программы "Простые чудеса" Павел Астахов.

Как сообщается в Telegram-канале правительства Забайкалья, в показе участвовали военнослужащие со своими семьями, глава региона Александр Осипов, представители общественных организаций и духовенства.

Павел Астахов рассказал о том, как создавалась картина, как несколько лет он собирал истории в зоне проведения СВО. Фильм - о невероятных историях бойцов, о том, что помогает выжить на фронте.

"Сегодня такое время военно-историческое, когда сильные русские мужики все делают для того, чтобы спасти судьбу своей страны, судьбу своего народа", - сказал во время обсуждения картины Александр Осипов.

Участники предложили включить фильм в проект "Торжественные встречи военнослужащих". Его просмотр поднимает боевой дух бойцов и волонтеров.