«Мегалополис» стартовал в США с $ 4 млн — это полный провал

27 сентября состоялась мировая премьера фильма «Мегалополис» от автора «Крёстного отца» Фрэнсиса Форда Копполы. За первые выходные лента заработала в США только $ 4 млн — это полный крах и провал.

© Чемпионат.com

Бюджет картины составил $ 136 млн, которые в полном объёме были взяты из кармана самого постановщика. Уже можно с полной уверенностью сказать, что фильм даже не сможет отбить потраченные на него средства. Во время первых показов рецензенты раскритиковали новую работу режиссёра за рваный темп повествования и другие аспекты.

Картина переносит зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра.

Также в актёрский состав вошли Шайа Лабаф, Лоуренс Фишбёрн, Обри Плаза, Форест Уитакер, Дастин Хоффман, Джон Войт, Джанкарло Эспозито и другие.