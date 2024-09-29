Мэрил Стрип сыграет в экранизации «Поправок»

Мэрил Стрип исполнит главную роль в экранизации романа «Поправки» Джонатана Франзена в формате сериала. Как сообщает Variety, писатель сам напишет сценарий и будет исполнительным продюсером проекта. Производством занимается CBS Studios, но где именно будет показан сериал, пока не известно.

«ИнтерМедиа» напоминает, что роман «Поправки» вышел в 2001 году и принес мировую литературную славу Франзену. В книге, действие которой происходит в 1998 году, рассказывается история пожилой пары со Среднего Запада – Альфреда и Инид Ламбертов - и их троих взрослых детей: Чипа, Гари и Дениз. На фоне ухудшающего состояния здоровья мужа (у него прогрессирует болезнь Паркинсона и деменция) его супруга собирается вместе съездить в круиз (о котором она давно мечтала), а также уговорить сыновей и дочку собраться в семейном доме на Рождество, которое может стать для Альфреда последним. Стрип сыграет Инид, а остальной каст пока не объявлен.

Это не первая попытка экранизировать «Поправки». В 2011 году HBO заказал пилот у Ноа Баумбака. Скотт Рудин, который разрабатывал проект в течение десятилетия, изначально как полнометражный, был назначен исполнительным продюсером. В пилоте снялись Крис Купер, Дайан Уист, Юэн Макгрегор, Мэгги Джилленхол, Рис Иванс и Грета Гервиг, но впоследствии проект был «заморожен».