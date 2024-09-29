В России поспорили о «вирусе» сериалов про поп-группы

В последнее время в России стали популярны сериалы и фильмы о поп-группах. Так, недавно в прокат вышли ленты «Комбинация» и «Тур с Иванушками». Скоро состоится еще несколько премьер. При этом, если одни критики считают, что такие картины могут привлечь даже молодую аудиторию, другие называют их «кино-ностальгией» по музыке прошлого.

© Постер

«ВИРУС ПОПСЫ»

Накануне специальный корреспондент НСН сообщил, что представители «Института развития интернета» (ИРИ) среди новинок нового сезона на презентации в московском пространстве «Кибердом» назвали документальный сериал «Хит» об эволюции российской поп-музыки от 1990-х до наших дней. Отмечается, что в нем сыграли певцы Сергей Лазарев, Юлия Савичева, Татьяна Буланова, Шура, Валерия, участницы группы «Комбинация», Ваня Дмитриенко, Feduk и другие артисты и продюсеры.

При этом на мероприятии анонсировали еще один кинопроект о российской музыке. Он называется «Вирус попсы». Эта лента расскажет о второй жизни советских хитов.

До этого участник поп-группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что про популярный коллектив снимут сериал. По его словам, новый проект захватит период от создания группы в 1994 году до прихода Кирилла Туриченко в 2013-м. Григорьев-Апполонов отметил, что пока речь идет о трех сезонах сериала, в котором сыграют молодые актеры.

Про коллектив недавно вышел и полнометражный фильм. Комедия «Тур с Иванушками», по данным «Кинопоиска», с момента выхода на экраны 20 июня 2024 года успела собрать в прокате $1 млн 321 тысячу 591.

В России уже также сняли сериал о популярной женской группе 90-х «Комбинация» и фильм про «Руки вверх!». Так, генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, выступивший продюсером и этой картины, в интервью НСН рассказал, что съемки фильма были идеей солиста группы Сергея Жукова, а исполнитель главной роли оказался похож на музыканта энергетикой.

«Идея фильма о легендарной группе "Руки Вверх!" буквально витала в воздухе. Это всеми любимая группа, которая собирает бесконечные аншлаги по всей стране и в Лужниках. Конечно, все понимали, что фильм может стать таким же событием. Сергей Жуков долго вынашивал эту идею, и мы благодарны ему, что он доверил возможность сделать такое кино именно нам», - добавил он.

При этом сам певец сообщил спецкору НСН, что лента, которая выйдет в российский прокат 10 октября, будет захватывающей и заставит танцевать зрителей в кинозалах.

«Это новое понимание про то, кто такой Сергей Жуков. Мы придумали большую, интересную, приключенческую, детективную историю. Поэтому с самой первой секунды фильма люди будут переживать как на любом блокбастере. И только в последнюю секунду фильма мы раскрутим сюжет до ответа, который будут ждать весь сеанс. Мы пару раз уже попробовали показать этот фильм и поняли, что люди будут танцевать. Будут смотреть стоя!», - сказал фронтмен «Руки вверх!» в кулуарах премии МУЗ-ТВ.

6 сентября на онлайн-платформе «Wink» состоялась премьера сериала про одноименную музыкальную группу «Комбинация». За первые выходные проката лента собрала миллион просмотров, показав лучший старт среди всех оригинальных проектов этого кинотеатра в 2024 году.

«Сочетание Никиты Кологривого и Павла Прилучного — фактически скрещивание "Слова пацана" и "Жизни по вызову" — возможно, станет приманкой для любителей сериалов, которым не надо выходить из дома и платить деньги за билет в кинотеатр. Я думаю, что сериал "Комбинация" переплюнет и обойдет по успеху сериал "Король и Шут", если будет хорошо сделан», - предположил в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

При этом музыкальный критик Сергей Соседов считает, что новый тренд на экранизацию историй успеха поп-музыкантов из 1990-х связан с ностальгией тех, кто финансирует такие картины.

«Возможно, люди, от которых зависит выдача грантов, выросли на этой музыке, любят ее, а сейчас ностальгируют. Сейчас они получили власть и действуют по принципу: этому дадим, а этому не дадим. Но "тому ли я дала"? Здесь работает вкусовщина, они же дали грант на "Слово пацана". Сегодня есть ностальгия, но нет песен, нет музыки, нет хитов. Кино — это драматическое искусство, а музыкальное кино — это особый жанр. Для него нужны "синтетические" актеры, какими были Любовь Орлова, Людмила Гурченко», - заметил он в интервью НСН.

НОВЫЕ КАРТИНЫ О ПОПСЕ

Между тем, в России хотят снять сериалы еще о нескольких поп-группах 90-х. Так, например, солистка «REFLEX» Ирина Нельсон призналась НСН, что планировала съемки сериала о коллективе, но они не состоялись из-за начала спецоперации.

«У меня в 2020 году вышла книга "Люблю", и по ней был написан сценарий, готовилась съемка, но все сорвалось. Мы не теряем надежды, что снимем в итоге. Это история о девушке из глубокой провинции, которая сбежала в 17 лет из дома, вопреки родительскому запрету уехала в Новосибирск, откуда уже вместе с мужем Вячеславом Тюриным сбежала в Москву, чтобы стать звездой. В кармане было 300 долларов. Что касается фильма о группе, я мало знаю новых имен, но это должна быть актриса, которая чувствует глубину, драматическая артистка», - рассказала знаменитость на открытии караоке «Русского радио».

До этого продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предложил создать сериал о группах «Стрелки» и «Гости из будущего».

«У большинства зрителей нашей страны создался стереотип, что группа "Стрелки" — поющие трусы. На самом деле в коллективе талантливые девушки. Эти песни привели их к популярности. Отдельно я бы выделил Еву Польну и "Гостей из будущего". Возможно, тоже может получиться интересная история», - добавил он в интервью изданию «News.ru».

Ранее Народный артист России Филипп Киркоров на открытии караоке «Русского радио» рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что работа над фильмом о нем начнется в 2025 году, и артист сам намерен сыграть в картине.