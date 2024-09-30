Басилашвили высказался о ремейках советского кино

За последние 15 лет на российские экраны вышли сиквелы и ремейки «Бриллиантовой руки», «Джентльменов удачи», «Служебного романа», «Кавказской пленницы». Актер Олег Басилашвили негативно высказался о подобных практиках современных режиссеров.

— Отрицательно к ним отношусь. Лучше пусть придумывают свой сценарий и снимают собственный фильм. Мне сериалы напоминают труп, хорошо загримированный, как живой, — высказал Басилашвили в программе «Однажды…» на НТВ.

Он также отметил, что в советские ленты все участники съемочного процесса вкладывали свою лепту. По его словам, современные актеры играют «слишком легко», и они не могут изобразить душевные страдания персонажей.

До этого российская актриса Раиса Рязанова, сыгравшая Антонину в фильме «Москва слезам не верит», негативно высказалась о современных ремейках культовых советских фильмов. Она добавила, что в этом нет никакого смысла, поскольку они при всех усилиях никак не смогут передать атмосферу, которую содержат в себе оригинальные картины.

Стало известно, что в основной актерский состав сериала «Москва слезам не верит» Жоры Крыжовникова вошли артисты Иван Янковский, Андрей Максимов и Анастасия Талызина. Кроме того, в съемках задействованы актеры Андрей Бурковский и Тина Стойилкович.