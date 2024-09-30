Названа дата премьеры детектива «Лютик и Анютик»
30 сентября в 21:30 на телеканале «Россия» состоится премьера многосерийного детектива «Лютик и Анютик». Главные роли в сериале исполняют Ирина Розанова, Елена Цыплакова, Константин Воробьёв, Евгений Филатов, Игорь Головин, Алексей Симонов и другие. Режиссер – Пётр Амелин.
Куда девать инициативу, смекалку, оперативность, если тебя «выжили» с руководящей должности? Две подруги – известная журналистка Анна (Ирина Розанова) и бывшая директор школы Лютая (Елена Цыплакова) – решают попробовать себя в роли детективов. Первое же расследование приносит им успех. Железная логика, цепкий взгляд и масса знакомств в родном городе делают их команду непобедимой. Они раскалывают тайны опасных преступлений как орешки и могут дать фору профессионалам.
Пётр Амелин рассказал:
«Идея сериала проста: в любом возрасте человек может найти свое призвание. Две старинные подруги, обе по своей природе дамы энергичные, оказываются на пенсии. Им кажется, что теперь они стали никому не нужны. Но выясняется, что это не так. Неравнодушие к чужой беде, стремление к справедливости, неуемная энергия, а иногда просто любопытство, помноженные на детективные обстоятельства, в которых они оказываются, раскрывают в Анне и Ульяне талант сыщиков. Но детектив тут – лишь сюжетная основа. Наше кино – это рассказ о человеческих отношениях. О дружбе, о любви, о ненависти. И между двумя подругами, и между людьми, которые их окружают, и, конечно, между участниками каждой отдельной истории».