Названа дата премьеры детектива «Лютик и Анютик»

30 сентября в 21:30 на телеканале «Россия» состоится премьера многосерийного детектива «Лютик и Анютик». Главные роли в сериале исполняют Ирина Розанова, Елена Цыплакова, Константин Воробьёв, Евгений Филатов, Игорь Головин, Алексей Симонов и другие. Режиссер – Пётр Амелин.

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Куда девать инициативу, смекалку, оперативность, если тебя «выжили» с руководящей должности? Две подруги – известная журналистка Анна (Ирина Розанова) и бывшая директор школы Лютая (Елена Цыплакова) – решают попробовать себя в роли детективов. Первое же расследование приносит им успех. Железная логика, цепкий взгляд и масса знакомств в родном городе делают их команду непобедимой. Они раскалывают тайны опасных преступлений как орешки и могут дать фору профессионалам.

Пётр Амелин рассказал: