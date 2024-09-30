Новости кинопроката за последнюю неделю сентября

Проект мечты великого Фрэнсиса Форда Копполы, грандиозный эпос «Мегалополис», стартовал с унизительно низким результатом в $4 млн в домашнем прокате после первого уикенда. Фильму прогнозировали провал, но итоговый результат оказался ниже на 40-60% даже самых пессимистичных ожиданий.

© кадр из фильма «Мегалополис»

Такой дебют не оставляет никаких шансов на окупаемость для картины с бюджетом в $120 млн.

До «Мегалополиса» главным неудачником года был Кевин Костнер и его «Горизонты: Часть 1». При бюджете в $100 млн, он стартовал с $11 млн и собрал $36 млн. Есть ощущение, что фильм Копполы даже к таким результатам не приблизится.

Куда лучше дела обстоят у мультфильма «Дикий робот» от Universal/DreamWorks. Его мировые сборы составили $53,1 млн, а производство обошлось в $78 млн. Если картина продемонстрирует хорошую выдержку, то у нее есть все шансы окупиться и даже принести прибыль.

«Трансформеры: Начало» не смогли взлететь на первое место на прошлой неделе, и сейчас не могут похвастать финансовыми успехами. У мультфильма Paramount $72 млн мировых сборов. Пока кибертронцы даже и близко не приблизились к окупаемости $75 млн, вложенных в производство.

«Битлджус Битлджус» уже давно приносит прибыль. Сейчас у фильма Тима Бертона $373 млн.

Хоррор-триллер от Blumhouse и Universal «Не говори никому» в скором времени выйдет в цифре, а пока он собирает последние капли с проката. Он обошелся $15 млн, а собрал более $57 млн по миру.