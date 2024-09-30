В Смоленске откроется фестиваль документального кино "Евразия.DOC"

Более 30 фильмов вошли в конкурсную программу VIII Фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC". Он будет проходить с 30 сентября по 4 октября на площадках в Смоленске и Минске, сообщил оргкомитет фестиваля.

"В программе - открытые кинопоказы документальных фильмов, вошедших в короткую конкурсную программу. Всего в адрес оргкомитета в 2024 году поступило 324 заявки из 16 стран постсоветского пространства и дальнего зарубежья. В финальной программе будут представлены 32 документальных фильма из 9 стран: России, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Латвии и Узбекистана", - говорится в сообщении.

Торжественная церемония открытия состоится вечером 30 сентября в Смоленске, в кинотеатре "Современник" покажут фильм "Югорские новеллы" (режиссер Александр Авилов, Россия, 2023 год). Лента включает пять новелл об истории людей разных профессий, которые считают смыслом своей жизни сохранение национальной культуры, обычаев и быта предков и передачи их своим детям.

В оргкомитете отметили, что важной частью программы станут круглые столы с участием экспертов, в том числе председателя жюри фестиваля, декана Высшей школы телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова Виталия Третьякова, дипломата и журналиста Родиона Мирошника, председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева, декана факультета журналистики Белорусского государственного университета Алексея Беляева и других.

С 30 сентября по 2 октября показы и другие мероприятия фестиваля будут проходить в Смоленске, с 3 октября - в Минске, там же 4 октября состоится церемония закрытия. Среди основных тем программы - "Горизонты нового мира. Созидательные принципы нового мироустройства", "Нацизм в XXI веке", "Памятные даты Великой Отечественной Войны. 80-летие освобождение Беларуси", "Освоение космоса и проекты будущего во благо всего человечества".

Ежегодный фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" впервые состоялся в июне 2016 года в Смоленске и Минске. Центральной стала тема "Цветные революции". В 2024 году фестиваль проводится при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).