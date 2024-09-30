«Граф Монте-Кристо» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Приключенческая драма режиссеров Матье Делапорта и Александра де Ла Пательера "Граф Монте-Кристо" вновь стала лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 76,4 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 26 по 29 сентября.

© кадр из фильма «Граф Монте-Кристо»

Фильм рассказывает о молодом человеке по имени Эдмон Дантес, который оказывается арестованным в день своей свадьбы из-за коварного заговора. Во время заключения друг Эдмона, аббат Фариа, рассказывает ему о таинственном острове. Спустя 14 лет главному герою удается сбежать из тюрьмы, и он попадает на тот самый загадочный остров. Там он находит легендарное сокровище и становится графом Монте-Кристо. Теперь перед ним одна цель - месть.

На втором месте - российский комедийный фильм "Беляковы в отпуске" режиссера Александра Назарова, собравший 66,6 млн рублей. По сюжету семья Беляковых приезжает на отдых в Турцию и сразу же попадает в неприятную ситуацию - их номера в отеле оказались оплаченными на следующий год, а денег на обратную дорогу нет. Помимо этого, Беляковы встречают обеспеченную семью Дубравиных, которым они завидуют еще со школьных времен. Главные герои не могут признаться в своем провале "заклятым друзьям" и начинают изображать из себя представителей элиты. Вранье закапывает семейство все глубже, и в такой напряженной ситуации конфликты между Беляковыми развиваются до критической точки. Роли исполнили Сергей Светлаков, Светлана Листова, Александр Новиков, Мария Горбань, Андрей Мерзликин и другие.

Третью строчку рейтинга занял мультфильм "Лунтик: Возвращение домой" Константина Бронзита, собравший 38,3 млн рублей за минувшие выходные. Картина повествует о новых приключениях Лунтика и его друзей, которые решают помочь главному герою найти маму и вернуться домой на Луну. Для этого Лунтику необходимо взобраться на Черную гору, дорога на которую полна приключений и опасностей. Роли озвучивали Анна Слынько, Юлия Зоркина, Олег Куликович, Анатолий Петров, Юлия Рудина, Мария Цветкова-Овсянникова, Валерий Смекалов и другие.