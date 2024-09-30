Телеканал «Мир» снял фильм о тающих ледниках Казахстана

Казахстан ежегодно теряет до 1% своих ледников. За последние полвека заповедник Аксу-Жабаглы, включенный в список ЮНЕСКО, лишился почти половины ледяных ресурсов. Съемочная группа телеканала «МИР» побывала на снежных вершинах и сняла фильм «В сердце гор: Западный Тянь-Шань». Подробнее – в материале корреспондента Виталия Попова. Этот каньон – одно из самых живописных мест заповедника Аксу-Жабаглы. Крутые обрывы и ревущий между ними поток. Часть пути река проходит под скалами, буквально вытачивая русло в каменной породе. Здесь много невидимых глазу подземных гротов, теснин и водоворотов.

«Глубина ущелья в этом месте – около 400 метров. Спуск крутой, поэтому без экскурсовода людей сюда не отправляем. В неделю приезжают четыре-пять групп туристов. Кроме Казахстана, едут в основном из Китая и Европы», – рассказал экскурсовод Серик Серимбаев.

Аксу – одна из двух рек, давших название заповеднику. Спустившись с ледников, эта вода потечет на юг страны, чтобы стать притоком крупнейшей реки Центральной Азии – Сырдарьи.

«Аксу» означает «белая вода». Весной бирюзового цвета бывает. В горах у нас много известняков. Вместе со снегом тает известняк, и вода окрашивается в белый молочный цвет. У нас в горах 114 ледников. Самые большие – Бугулытор, Шынгульдук, Аксуат», – рассказала начальник Отдела экологического просвещения и туризма Эльмира Джуманова.

Заповедник Аксу-Жабаглы находится в западной части Тянь-Шаня. Это крупнейшая горная система Центральной Азии, расположенная на территории Казахстана, Китая, Кыргызстана и Узбекистана. На протяжении двух с половиной тысяч километров пики Тянь-Шаня служат естественной преградой для ветров. Их ледники дают начало десяткам рек, которые питают страны Центральной Азии.

«Первая каталогизация ледников района Аксу-Жабаглы была проведена по данным аэрофотосъемки 1957 года. Вот первый каталог ледников бассейна реки Арысь. По этим данным в бассейне насчитывалось 136 ледников площадью открытой части 31,9 кв. км.», – рассказала научный сотрудник Центрально-азиатского регионального гляциологического центра Мария Татькова.

В Центрально-Азиатском региональном гляциологическом центре в Алматы изучают поведение ледников, в том числе и в заповеднике Аксу-Жабаглы.

«На этой схеме видно, как отступал ледник с 2000 по 2023 год. Зеленым контуром показаны границы ледника за 2000-й, красным – за 2023-й. По данным 1957 года, его площадь была 4,7 кв. км. К 2000 году он уже распался на два части. То есть до 2000-го был один большой целый ледник. По состоянию на 2023 год площадь оценивается в 2,26 кв. км. То есть за 66 лет с периода первой каталогизации площадь ледника сократилась на 2,44 кв. км.», – рассказала научный сотрудник Центрально-азиатского регионального гляциологического центра Мария Татькова.

С 2000 года на территории заповедника растаяли больше 30 мелких ледников. Другие уменьшились в объемах или распались на несколько частей. К сожалению, это касается не только Аксу-Жабаглы.

«Если эти тенденции будут продолжаться, то подавляющее количество ледников Казахстана и сопредельных стран Центральной Азии – внешние хребты Памира, Тянь-Шаня, Гиссара, Алтая – могут исчезнуть уже к концу текущего столетия. Что это значит? Что практически иссякнет ледниковый сток, который обеспечивает возможность орошения в Центральной Азии», – рассказал доктор географических наук, профессор, академик Национальной академии наук Казахстана Игорь Северский.

В заповеднике Аксу-Жабаглы охраняют не только тающие ледники. Здесь родина тюльпана Грейга, родоначальника сотен видов современных тюльпанов. А еще растет яблоня Сиверса – ее генофонд стал основой для разведения знаменитого сорта «Алматинский апорт».