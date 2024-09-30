На кинофестивале "Свидание с Россией в Бурятии" покажут более 50 фильмов

Российские и зарубежные кинематографисты представят на начавшемся в Бурятии кинофестивале "Свидание с Россией в Бурятии" более 50 фильмов. Об этом сообщили в Минкультуры республики.

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"Сегодня в республике стартуют международный кинофестиваль "Свидание с Россией в Бурятии" и международный фестиваль детского, юношеского и семейного кино "Хрустальный нерпенок". На пять дней - с 30 сентября по 4 октября - Бурятия станет киноматографической столицей Дальневосточного округа - на фестиваль приехали более 30 российских и зарубежных кинематографистов, которые представят 56 картин в конкурсных и внеконкурсных показах: анимационные, документальные, научно-популярные, игровой короткий метр, игровой полный метр", - сообщили в министерстве.

Состоятся кинопоказы, мастер-классы и творческие встречи. В программе мировая премьера - сказки "Слезы дракона": в Бурятии она больше известна под рабочим названием "Коралловые бусы". Для презентации картины приехала режиссер Татьяна Мирошник. Также в Улан-Удэ приехали с показами своих картин актриса Карина Каграманян (фильм "Манюня") и режиссер фильма "Говорит Земля" Евгений Корчагин. Кроме того, пройдет показ фильма "9 секунд" о подвиге Героя России Алдаре Цыденжапове.

"Международному кинофестивалю "Свидание с Россией в Бурятии" уже больше 14 лет, он тематический и призван обратить внимание жителей России к своей Родине. Бурятия - это родина большого количества людей самых разных национальностей нашей многонациональной страны", - отметил на пресс-конференции президент международного кинофестиваля Александр Ильин.

В 2024 году в дни "Свидания с Россией в Бурятии" пройдет и "Хрустальный нерпенок" - международный фестиваль детского, юношеского и семейного кино. Впервые его провели в 2023 году.