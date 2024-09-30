Студия «Паровоз» выпустит мультсериал для детей о безопасности

Премьера мультсериала "МЧС. Муся, Чук и Станислав" о теме безопасности и правилам поведения детей в экстремальных ситуациях состоится этой осенью. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе анимационной студии "Паровоз".

"Осенью состоится премьера мультсериала "МЧС. Муся, Чук и Станислав". Проект посвящен теме безопасности и правилам поведения детей в экстремальных ситуациях. Каждая серия мультфильма содержит интерактивные элементы, которые позволяют зрителям активно участвовать в процессе обучения. Основная цель - обучение алгоритму действий в чрезвычайных ситуациях. Сотрудники МЧС и Следственного комитета РФ участвовали в создании сценария, поэтому информация в проекте передана максимально точно", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что сериал предназначен для широкой аудитории.

Студия запустит осенью еще один спецпроект "Воробьи в музее". Это будет серия коротких анимационных роликов, в которых персонажи вселенной "Чик-Чирикино" расскажут детям об искусстве и экспонатах российских художественных музеев.

"Цель проекта - популяризация искусства среди детской и родительской аудитории. "Воробьи в музее" - победитель питчинга Министерства культуры Российской Федерации (анимационные национальные фильмы и сериалы), который вошел в список проектов, рекомендованных к получению субсидий в 2023 году. Одну из серий проекта покажут юным зрителям в рамках экскурсий", - рассказали в студии.

Студия "Паровоз" - ведущий производитель анимации в России, входящий в тройку крупнейших анимационных студий Москвы. Является создателем проектов "Ми-ми-мишки", "Сказочный патруль", "Лео и Тиг", "Кошечки-собачки", "Герои Энвелла", "Чик-Чирикино".