Как Тобольск превратился в киновселенную

При въезде в Тобольск на холме красуется название города, и последний год этот символ все больше стал напоминать главную достопримечательность Голливуда. Такое сравнение является туристам, которые узнают о прошедших съемках полнометражного кино в этой сибирской глубинке. В юбилейный год региона рассказываем о самом кинематографичном городе Тюменской области.

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Тропами истории

Летом 2024 года Тобольск встретил уже знакомую горожанам кинобригаду: снимавшая кинокартину «Тобол» компания Solivs прибыла создавать фильм «Романовы: преданность и предательство». Продюсер Олег Урушев признался, что идея снять художественное кино о царской семье страстотерпцев ему пришла семь лет назад во время посещения воссозданного в Тобольске Музея императорской семьи.

Сценарий создали по одноименному роману тюменского писателя Сергея Козлова, который возглавил творческий коллектив сценаристов. В результате был написан сценарий сериала – 12 эпизодов, а также создан сценарий полнометражной картины. По такой же схеме снимался и «двойной» проект «Тобол», пояснил его продюсер Олег Урушев. Режиссером фильма стал Василий Чигинский.

«Принцип проекта – съемки художественного фильма в реальных исторических объектах. В марте и июне мы снимали в доме свободы (имеет в виду Музей императорской семьи. – Прим. ред.), где почти девять месяцев прожила царская семья. Мы сняли санный путь через Иртыш на фоне Тобольска, где реально переправлялась семья. То есть там, где было возможно, мы использовали реальные исторические объекты», – рассказал Олег Урушев.

«Зимний блок съемок проходил на реке Иртыш, мы снимали отправление Николая II и его семьи. Было много лошадей, повозок – большая сцена с видом на Тобольский кремль. Это были первые наши съемочные дни. Второй блок провели в Музее императорской семьи. Это здание исторически значимое, слава Богу, сохраненное до сегодняшних дней. Мы возвели около него часть декораций – восстановили по фотографиям. Это был забор, которым обнесли дом, когда туда поселили царскую семью. Построили оранжерею, которая тоже была там. И обустроили быт этого двора», – рассказала региональный продюсер проекта Анастасия Романова.

«Нам бесплатно предоставили полностью музей, где сохранилась та лестница, по которой ходил Николай II – она тоже у нас в картине, по ней бегут счастливые княжны в последние свои минуты», – продолжил историю продюсер.

Туристам сегодня рассказывают, что весь июнь музей был закрыт для съемок картины. Экскурсоводы проводят посетителей по той самой лестнице, ведут в большую залу и те самые комнаты, где проводились съемки фильма «Романовы: преданность и предательство» – где жила царская семья.

Еще съемки проходили в Тобольском кремле и Гостином дворе.

Еще быт семьи Романовых снимали и в Александровском дворце в Царском селе, и на «Мосфильме». Также кинобригада побывала в Перми, где в «Королёвских номерах» жил Михаил Романов, сосланный туда большевиками. И казнь Великого Князя снимали также недалеко от места, где реально свершилась история его судьбы.

«Мы даже арендовали в РЖД раритетный паровоз «Овечка» 1974 года. Мы поехали в Архангельск, где сняли дублер теплохода «Русь». Единственный последний пароход-колесник (Пароход-колесник «Н. В. Гоголь» – это старейшее пассажирское судно России. – Прим. ред.), который остался у нас 1911 года выпуска в Нижнем Новгороде – на нем плыли наши герои из Тюмени и в Тобольск. Река Северная Двина сыграла реку Иртыш, а пароход «Николай Гоголь» – теплоход «Русь», – рассказал Олег Урушев.

В ролях – Тобольск

А вот съемки в Екатеринбурге было решено перенести. Как пояснил Олег Урушев, дом Ипатьева снесли, и власти не захотели его восстанавливать. Шли долгие переговоры при поддержке митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, но меценатов для этой инициативы не нашлось.

«Митрополит хотел там сделать музей Романовых, который сейчас находится в подвале церквушки на Ганиной яме, – пояснил он. – Дом Ипатьева мы построили в Тобольске».

Кстати, экскурсоводы зовут Тобольск «городом, который не убил царя», но в том самом помиловавшем городе условия съемок заставили режиссера и команду поставить царскую семью к стенке у муляжного ипатьевского дома. Здесь же кинематографисты нашли похожие на свердловскую столицу места – дома с красным кирпичом и златоглавые храмы, потому везти артистов в Екатеринбург вовсе не пришлось.

«Тобольск вообще очень кинематографичный город. Я предложил экс-мэру давать гранты жителям нижнего посада, чтобы не только памятники архитектуры восстанавливали, но и своим домам тоболяки могли придать исторический вид – тогда получится просто киногород», – представил Олег Урушев.

Сцену покушения на Григория Распутина в селе Покровское тоже снимали в Тобольске. Специально для съемок кинематографисты построили декоративный дом Распутина, его установили в тематическом парке «Тобол».

«Будет интересна наша новая английская версия убийства Распутина: спустя 100 лет они рассекретили тайну, что английская разведка причастна к его гибели. Они это официально признали – и покушение в Покровском тоже было организовано англичанами. Мы это все показываем впервые», – подчеркнул продюсер.

«Мы провели в Тобольске практически 40 съемочных дней. Феноменальна поддержка правительства Тюменской области – такой нет нигде, к сожалению. Нам практически предоставили город для съемок. Мы половину Тобольска засыпали песком, и с организацией этого процесса у нас не было проблем – нам коммунальщики помогали. Это очень большая поддержка властей. И Тобольск вновь будет во всей красе представлен в фильме. Думаю, что после выхода фильма приедет еще больше иностранных туристов. Кто бы что ни говорил, тема Романовых интересна за рубежом», – считает Олег Урушев.

Он также отметил, что удобства для создания кинопроекта прибавляет тобольский аэропорт, благодаря которому есть возможность привезти всю команду прямым рейсом. Российский актер Антон Батырев признался, что историческая архитектура города помогла артисту вжиться в роль офицера конвоя Арсения Орлова. Уже второй раз приехал в Тобольск на съемки актер Дмитрий Дюжев (Играет Григория Распутина. – Прим. ред.), артист поразился свершившимся в городе переменам в благоустройстве. Дополним, в картине снимаются также Екатерина Гусева, Виталий Кищенко, Ксения Кутепова, Сергей Тезов и тюменские актеры.

Многие прочат, что из Тобольска можно создать киногород. Впрочем, кинодеревней тюменский «Голливуд» уже обзавелся – благодаря масштабным декорациям, построенным для съемок фильма «Тобол».

Место съемок изменить нельзя

Деревянная деревня у Почевашского мыса в нижней части города сегодня встречает множество туристов. Предметом интереса стали капитальные постройки, в которых можно погулять, пофотографироваться и даже выпить чаю с баранками, а также послушать рассказы добродушных хозяек о том, как проводились съемки. Облачившиеся в народные наряды экскурсоводы являются администраторами и бригадирами актеров массовых сцен.

«Это уже третье полнометражное кино, которое снимается в древней столице Сибири за последнее десятилетие. Первым стал «Тобол», вторым – «По щучьему велению», и вот новый проект по книге тюменского писателя Сергея Козлова. Таким образом, Тобольск становится одной из самых популярных локаций в стране для съемок масштабного кино», – подчеркнул в своем телеграм-канале заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Тем временем киноплощадка встретила кинобригаду четвертого фильма – в этом году на весь июль парк закрыли для съемок к/ф «Горыныч». В Тобольск приехали знаменитые артисты Александр Петров, Роман Курцын, Александр Робак, Сергей Маковецкий. И в этой сказке тоже нашлось место местным жителям, снявшимся в массовке. Причем некоторые актеры массовых сцен потребовались для продолжения съемок на «Мосфильме», потому режиссер забрал их с собой в столицу. Другие же всегда готовы к участию в следующем кинопроекте и следят за кастингами.

Справедливости ради дополним, что под Тобольском есть еще одна площадка, исполненная в стиле деревянного зодчества – в селе Абалак работает одноименный музейный комплекс, где в 2023 году тоже снимали сказку «По щучьему веленью» с Никитой Кологривым в главной роли. А в 2022-м тут же развернулись съемки к/ф «Конек-Горбунок», в котором главные роли исполнили актеры Павел Деревянко и Антон Шагин, также прибыли артисты Ян Цапник, Михаил Ефремов, Паулина Андреева.

В тематическом парке туристов встречает актриса второго плана Татьяна. Впервые она участвовала в съемках фильма, когда снимали «Тобол». Три последующие ленты также не обошлись без ее участия, но в «Романовых» тоболячка уже учила слова для собственной сцены. Такое доверие режиссера Татьяна получила благодаря своему колоритному образу и уже полученному актерскому опыту.

«Это была мечта детства – хотела быть актрисой, но жизнь сложилась по-другому. В каждом из четырех фильмов я проходила кастинг», – поделилась с «ФедералПресс» актриса.

Обычно кастинг для массовки проходит довольно поточно – отбирают подходящие лица и образы. Татьяна же в «Романовых» исполнила роль второго плана – с репликами и активным действием в кадре. Ее мы увидим в эмоциональной сцене на улице возле дома Распутина.

«На самом деле есть ощущение, что тоболяки уже привыкли, что в их маленьком сибирском городе все время снимают кино. И, конечно же, становится проще в плане кадровых историй. У нас уже есть и костюмеры свои, которые помогают московским и петербургским компаниям, и гримеры, которые также выходят работать на киноплощадку. Есть и актеры массовых сцен – очень дисциплинированные, что отмечают наши федеральные коллеги, – поделилась опытом региональный продюсер Анастасия Романова. – Здесь уже налажены коммуникации и работа команды. И действительно здесь решается все очень быстро, потому что люди понимают, что такое снимать кино, как снимать кино, насколько это масштабные задачи, насколько быстро их нужно выполнять. Это все идет и от правительства Тюменской области, очень большая доля поддержки идет от градообразующей компании».

Дополним, тематический парк «Тобол» вошел в национальный туристический маршрут «Сибирь по своей воле» и стала его ключевым объектом. Благодаря киносъемкам в Тобольске кратно увеличился туристический поток.