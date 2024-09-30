Сериал «Земля виноделов» вышел в Сети

Сериал "Земля виноделов" рассказывает о десяти крупнейших российских винодельнях. Сегодня, 30 сентября, он вышел сразу на двух площадках - в онлайн-кинотеатре PREMIER и на видеохостинге RUTUBE. Героями проекта стали модельер и художник Денис Симачев и хореограф, актер Егор Дружинин. Режиссер - Иван Вдовин.

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В августе этого года жюри под председательством Сергея Дебижева вручило сериалу два приза на Втором фестивале документального контента стриминговых сервисов Original+Doc, один из них - за лучшую режиссуру. "РГ" - генеральный информационный партнер фестиваля.

Расскажем подробнее про "Землю виноделов". Это эстетичный сериал-путешествие, который подробно исследует феномен современного российского виноделия, погружает зрителей в истоки культуры виноградарства в нашей стране, знакомит с людьми, которые производят вино в России. Герои проекта - Егор Дружинин и Денис Симачев заключают джентльменское пари и отправляются в поездку на юг России, в красивейшие места вблизи моря и гор, где расположились российские винодельни, чтобы составить винную карту нашей страны.

В проекте представлены винодельни "Скалистый берег", "Усадьба Дивноморское", "Николаев и сыновья", "Vinabani", "Château de Talu", "Константин Дзитоев", "Винодельня Ведерников", "Винодельня Бердяева", "Криница", и "Шумринка". Каждой из них посвящена отдельная серия. Новые эпизоды будут выходить каждую неделю на PREMIER и RUTUBE.

Прямая речь

Иван Вдовин, режиссер: