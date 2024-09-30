Подведены итоги кинофестиваля «Новый сезон»

Есть слово, его используют редко: «назидательно». История фестиваля «Новый сезон» тоже в каком-то смысле назидательна.

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Она о том, что всего несколько лет назад те же телемонстры свысока смотрели на потуги «каких-то там» платформ и онлайн-кинотеатров соревноваться с ними. Но сегодня уже с трудом вспоминается время, когда этих «каких-то там» не было. Назидательность же тут в том, что никогда не надо «почивать на лаврах»: задремлешь на них, а тебя тем временем как раз и обойдут, и объедут, и оставят ни с чем.

Отлично помню, как фестиваль «Новый сезон» собрали первый раз. И сразу стало ясно, что он — придумка с будущим, а его участники — это, собственно, именно те силы, которые в скором времени и собираются стать (и стали!) властителями дум и их «координаторами». И да, теперь именно в этом секторе медиа в ответ на спрос формируются предложения и обеспечиваются зрительские вкусы блюдами разных кухонь — с разной степенью остроты или приторности.

В этом году, следя за событиями фестиваля издалека, я поймала себя на мысли: а понимают ли сами «платформщики», революция какого масштаба случилась за эти несколько лет? Мне кажется, нет. Или — уже нет: скорости развития таковы, что им, возможно, не до чего. KION, Okko, PREMIER, START, Wink, «Иви», «Кинопоиск» — те самые «семеро смелых», которые сегодня не просто удовлетворяют, а формируют наши с вами вкусы и модные «смотровые» тенденции. Теперь главное, чтобы у «семерки» не закружилась голова от успехов... Минута — и объясню, откуда это опасение.

Сначала — об итогах. В номинации «Самый ожидаемый сериал» всех положил на лопатки «Аутсорс» Душана Глигорова (Okko). Мы довольно подробно писали об этом сериале на одной из наших страниц. Жутковатый сюжет: 1990-е, в тюрьму особого назначения приходит на работу новый надзиратель Костя, которого играет Иван Янковский. Вскоре Костик, заручившись поддержкой коллег, придумывает новый бизнес — отдавать исполнение смертной казни на аутсорс жаждущим мести родственникам. Но деньги и справедливость несовместимы... Сериал снят по мотивам повести Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера», что хорошо; к тому же сценарий числится за Анной Козловой, а где она, там скучно не бывает. Страшно, но ждем!

А теперь — о признаках головокружения. В завершение фестиваля была анонсирована новая номинация: «Лучший дженерик». Маркетинг-отделы платформ даже призвали «готовиться к соревнованию». Вот тут сердце мое и упало... Дело в том, что дженерик всегда дешевле оригинала и почти всегда хуже работает. Да, да, по сути своей он близок к нему, но всегда будет вторым: это же лишь копия. Задумывать соревнование, изначально затачиваясь на вторичность, это значит почивать на лаврах и выбирать путь наименьшего сопротивления. Ничего хорошего из этого, как правило, не получается. Зато какую бездну открывает для поблажек себе — и не описать.