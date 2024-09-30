Премьера детективного сериала о подростках состоится третьего октября

Премьера фантастического восьмисерийного детектива "Подростки в космосе" состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru уже в четверг 3 октября. Сериал от создателей молодежного хита "Трудные подростки" расскажет историю из недалекого будущего: команде молодых ребят предстоит спасти Землю от экологической катастрофы. Режиссер сериала - Митрий Семенов-Алейников, автор сценария - Юлия Шалимова.

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Сериал пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Балет", "Фишер", "Библиотекарь" и другие). Производством сериала занимается Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и "НМГ Студии".

По сюжету события разворачиваются в 2054 году. Земля буквально задыхается: из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки - единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Из тринадцати смельчаков в экипаж попадут только шестеро.

© Российская Газета

Кирилл - парень из неблагополучного района: если он не попадет в экспедицию, то рискует оказаться в тюрьме. Аня, дочь прославленного космонавта, отчаянно пытается разобраться в загадочной гибели отца. Смогут ли они объединить усилия, выяснить, что случилось в прошлом, и вернуть будущее себе и всей планете?

"Свою героиню я для себя назвала "суровой нянькой" для подростков-космонавтов, она болеет за каждого из них, - говорит актриса Александра Черкасова, сыгравшая роль преподавателя космического колледжа Меженцевой. - Думаю, она могла бы полететь с ними в космос, будь лет на восемь помоложе. Для меня этот проект при всех его космических декорациях, спецэффектах, костюмах и гриме - про то, как важно оставаться человеком. Даже в самых фантастических условиях есть место любви, выбору - что хорошо, что плохо. Наши герои идут в эту "неопознанную Галактику".

По словам креативного продюсера сериала Екатерины Матвиенко, при работе над сценарием команда вдохновлялась советскими и зарубежными фильмами, документальными телесериалами.

"Мы пересматривали фильмы "Москва - Кассиопея" и "Отроки во Вселенной", оскароносную фантастическую драму "Интерстеллар", художественно-документальный телесериал National Geographic "Марс" о создании человеческого поселения на Марсе. Многое почерпнули из современной научно-фантастической литературы для молодежи. Должна сказать, что есть еще одно очень известное произведение советской литературы, которым мы вдохновились, но я не буду его называть, так как это может стать спойлером. А мне бы хотелось, чтобы зрители смотрели и выдвигали свои гипотезы".

© Российская Газета

В главных ролях - Денис Косиков, Софья Аржаных, Лев Зулькарнаев, Давид Сократян и Святослав Рогожан.

После премьеры первого эпизода 3 октября новые серии будут выходить в онлайн-кинотеатре Wink.ru каждый четверг.