$92.71+0.31103.47+0.28
Войти в почту

Вышел трейлер докфильма «Ле-Ман'55. Тайная Катастрофа» — ленту представит Алексей Попов

Кинокомпания «Русский Репортаж» представила дублированный трейлер фильма «Ле-Ман'55. Тайная Катастрофа». Документальную ленту можно будет посмотреть в кинотеатрах России с 10 октября.

Вышел трейлер документального фильма о трагедии в Ле-Мане 1955 года
© Кадр из трейлера фильма "Ле-Ман'55. Тайная Катастрофа"

Видео доступно на YouTube-канале Русский Репортаж. Права на видео принадлежат «Русскому Репортажу».

Документальный фильм расскажет о знаменитой гонке во французском городке Ле-Мане в 1955 году. Соперничество команд «Феррари», «Мерседес» и «Ягуар» привело к автокатастрофе — одна из машин вылетела за пределы трассы и врезалась в толпу, в результате чего 83 человека погибли и более 120 получили ранения.

Режиссёром проекта выступил Эммануэль Рейе, который попытался разобраться в причинах произошедшего, где пострадали члены его семьи. Ранняя премьера ленты состоится 9 октября в «Синема Парк Мосфильм», где её представит комментатор и ведущий “Матч-ТВ” Алексей Попов.

Постер к фильму «Ле-Ман'55. Тайная Катастрофа».

Фильмы и сериалы
Ягуар
Алексей Попов
Ferrari