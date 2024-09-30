В Железноводске открылся Первый кинофестиваль FERRUM-24. Красная дорожка была проложена по одной из городских лестниц. Гостей встречал актер Георгий Перадзе.

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По красной дорожке прошли: Сергей Жигунов, Ольга Кабо, Анна Банщикова, Екатерина Климова, Лянка Грыу, Полина Лазарева, Евгений Дятлов, Ирина Купченко, Светлана Немоляева, Лариса Лужина, Наталья Варлей, Елена Панова, Василий Мищенко, Сергей Степанченко, Александр Половцев, Олег Тактаров, Екатерина Волкова, Светлана Камынина, Вера Кинчева, Алексей Герман, Виктор Логинов, Мария Лапшина, Петр Налич, Алексей Гоман, Максим Королев, Олег Отс, Николай Самсонов.

​​​​После традиционной фотосессии основное действие фестиваля перенеслось в зал Дворца культуры им. Сергея Пускепалиса, где с приветственным словом выступили продюсер кинофестиваля FERRUM-24 Наталья Мокрицкая и мэр города Железноводска Евгений Бакулин. Затем в формате видеопоздравления Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова поприветствовала зрителей и участников FERRUM-24.