Кинофестиваль «Маяк» объявил состав жюри

Кинофестиваль "Маяк 2024", который начнет свою работу в Геленджике уже в конце этой недели - 5 октября - объявил состав жюри. Жюри конкурса - это Мухарам Кабулова (режиссер монтажа, продюсер), Владимир Мишуков (актер, фотограф), Любовь Мульменко (режиссер, сценарист, прозаик), Ольга Филипук (продюсер) и Алишер Хамидходжаев (кинооператор).

Жюри будет работать без председателя. Ранее - напомним - режиссер и продюсер Жора Крыжовников (Андрей Першин) был заявлен как председатель жюри, но сейчас в сообщении оргкомитета фестиваля написано: "Заявленный ранее Жора Крыжовников принять участие в работе жюри не сможет ввиду высокой занятости". Как "РГ" сообщала ранее, Крыжовников приступил к работе над сериалом по мотивам советского фильма "Москва слезам не верит", этим, вероятно, и объясняется его высокая занятость.

В Жюри конкурса короткометражных фильмов второго фестиваля "Маяк" вошли: Михаил Местецкий (режиссер и сценарист), Савва Минаев (сценарист) и Дарья Савельева (актриса). Имена всех троих ярко прозвучали в прошлом году на первом фестивале "Маяк", где были представлены их работы - фильмы "Год рождения", "Рыжий" и "Каникулы".

Фильмом открытия фестиваля станет победитель 77-го Каннского кинофестиваля "Анора" режиссера Шона Бэйкера, о чем ранее писала "РГ". Картина выйдет в прокат уже 17 октября.

Полная программа доступна на сайте фестиваля.