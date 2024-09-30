«Допрос» – это необычный детективный сериал, который выделяется нелинейным повествованием. В центре сюжета – дело о убийстве матери подростка, расследование которого длится более 20 лет.

Главная особенность сериала в том, что его эпизоды можно смотреть в любом порядке, и каждый из них представляет собой отдельный допрос одного из подозреваемых или свидетелей.

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Каждая серия добавляет новый слой к истории, раскрывая детали, мотивы и перспективы разных персонажей. Зритель словно становится частью следствия, где нужно самому выстраивать версию событий. Благодаря такой структуре, сериал предлагает интерактивный опыт, заставляя задуматься, как порядок просмотра может повлиять на восприятие истины.

Подробнее об этом сериале рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.