В России состоялась премьера картины «Я начинаю видеть свет»

На площадке международного кинофестиваля «КиноБраво», который проходит в эти дни в Красной Поляне, прошла мировая премьера картины российского режиссера Константина Худякова «Я начинаю видеть свет». Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе «Русской медиагруппы».

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«Фильм снят в США, главные роли в нем исполнили популярные американские актеры. Это доказывает, что кино – вне санкций и вне политики, оно умеет объединять людей из самых разных уголков мира и становится универсальным международным языком», – подчеркнули представители МРГ.

Фильм «Я начинаю видеть свет» стал частью внеконкурсной программы первого международного фестиваля зрительского кино «КиноБраво». Как отметил дистрибьютор фильма Сергей Сорочкин, это дебютная работа Константина Худякова на английском языке. Он добавил, что фильм «Я начинаю видеть свет» – это история самопознания, история о том, как свет в конце тоннеля может стать началом новой жизни.

Напомним, «КиноБраво» проходит в Сочи с 28 сентября по 4 октября. В международной конкурсной программе участвуют фильмы из таких стран, как Египет, Иран, Индия, Китай, Сербия, Бразилия, ЮАР, Таиланд, Венгрия, Индонезия, Эфиопия и Россия.