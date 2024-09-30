Стартовал второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

Ночью 30 сентября на телеканале AMC начался второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Продолжение получило подзаголовок «Книга Кэрол» в честь одноимённой героини, поэтому она наверняка сыграет важную роль в шоу. Всего во втором сезоне будет шесть эпизодов, которые будут выходить еженедельно.

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Сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» продолжает историю Дэрила Диксона после событий оригинальных «Ходячих мертвецов». Действие шоу разворачивается во Франции: в сиквеле главный герой заведёт себе новых друзей и найдёт новых врагов.

Авторы сериала тем временем уже начали производство третьего сезона сериала. Продолжение развернётся уже в Испании, где Дэрил побывает во множестве городов страны.