Киноклуб Музея Победы пригласил на бесплатные показы в октябре

В октябре в киноклубе «Поклонка» при Музее Победы покажут пять новых фильмов. Каждый четверг москвичи и гости столицы могут бесплатно посмотреть на большом экране киноленты — лидеры отечественного проката, лауреаты различных премий и фестивалей. Перед каждым показом фильм представит ведущий киноклуба Музея Победы, киновед Геннадий Ходос.

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Первый сеанс состоится 3 октября. Зрителям киноклуба представят биографическую драму Томаса Нэппера «Мадам Клико» (18+).

«Это история знаменитой Барбы-Николь Клико — от замужества до вдовства и решения продолжить семейный бизнес вопреки всему… Образ настоящей бизнесвумен наполеоновских времен, чье шампанское популярно до сих пор, воплотила американская актриса Хейли Беннетт», — рассказал ведущий киноклуба Музея Победы Геннадий Ходос.

10 октября на большом экране в киноклубе выйдет «Культурная комедия» (18+). Фильм со слоганом «Культурное наследие современным языком» снял режиссер — рекордсмен этого года Владимир Котт: это его пятая лента, вышедшая в 2024-м. Главные роли в картине сыграли Яна Гладких, Алексей Чадов, Юрий Стоянов. По сюжету пермский чиновник, курирующий дорожное строительство, брошен на культурный фронт региона. Чтобы сохранить место, он начинает изучать наследие края и берет уроки у искусствоведа Марины. Зрителей ждут ирония, остроумные диалоги и любовь.

Еще одну отечественную комедию в киноклубе покажут 17 октября. «Кинолента «Тополиный пух» (16+) — это четыре пересекающиеся новеллы, в которых много юмора и смешных ситуаций. Режиссер — Антон Лемперт. В ролях — Антон Лапенко, Аглая Тарасова, Виталий Хаев, Антон Филипенко, Антон Васильев и другие. Ограбления, нелепые попытки убийства и самоубийства, уморительные эпизоды с охранником, бывшими супругами и новой пассией плюс хеппи-энд и «Иванушки International» в финале», — отметил киновед.

24 октября зрители увидят семейный фильм «Мой дикий друг» (6+) режиссера Анны Курбатовой с анимационными вставками из «Маленького принца» Экзюпери. Семиклассник Саша находит лисенка в лесу в капкане и выхаживает его. Трогательная история о дружбе и об ответственности за тех, кого приручил… В ролях — Елисей Чучилин, Юлия Александрова, Юрий Колокольников и очаровательный лисенок Федя.

Завершатся показы в киноклубе 31 октября кинолентой «Мой пингвин» (6+). Главную роль в бразильско-американской ленте сыграл легендарный француз Жан Рено. Фильм повествует о том, как рыбак Жоан находит пингвиненка, отбившегося от стаи. С этого момента начинается история дружбы человека и птицы, основанная на реальных событиях: пингвин Диндим ежегодно преодолевает 8 тысяч километров между Аргентиной и Бразилией, чтобы навестить своего спасителя.