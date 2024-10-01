Объявлена дата выхода сериала «ЖЫЫЫзнь»

Кинокомпания 1-2-3 Production и телеканал ТНТ анонсировали дату выхода сериала «ЖЫЫЫзнь» с Михаилом Галустяном. Шоу стартует 14 октября в 20:00 на ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier — новые эпизоды будут выходить с понедельника по четверг. Всего в первый сезон войдёт 17 серий.

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По сюжету сериала в первобытном лесу на пасмурном берегу реки живут по соседству два племени. Кровожадные хищники, постоянная нехватка еды и отсутствие какой-либо медицины вынуждают их изо дня в день бороться за выживание. Однажды член одного из племён сбегает в более развитое соседнее поселение — ко всеобщему удивлению, его там не убивают, а дают жильё и красивую женщину. Но что на самом деле скрывает «красивая картинка», никому неизвестно.

Главные роли в сериале «ЖЫЫЫзнь» исполнят Михаил Галустян и Светлана Ходченкова. Режиссёрами выступили Эмиль Никогосян и Александр Бойков.

Постер сериала «ЖЫЫЫзнь»