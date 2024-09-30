Вышел трейлер фильма «Капитан Крюк»‎

В кино 6 февраля выйдет семейное драмеди "Капитан Крюк" с Романом Курцыным, Евой Смирновой, Степаном Девониным, Ольгой Тумайкиной и Сергеем Степиным. Создатели фильма представили постер и трейлер.

© Кадр из трейлера фильма "Капитан Крюк"

Главный герой Никита Крюков (Роман Курцын) - в прошлом успешный хоккеист, закончивший спортивную, а затем и агентскую карьеру из-за своего неуправляемого гнева. Внезапно герою приходит сообщение о смерти мамы (Ольга Тумайкина), и он срывается в родной город, в котором давно не был. Оказывается, что это сообщение отправила младшая дочь мамы от второго мужа (Ева Смирнова). После смерти отца Никита не общался с мамой, так как не смог простить того, что она почти сразу сошлась с другим.

Сестра Женька - фанатка Крюкова и хоккеистка в подростковой смешанной команде. Женька всем рассказывает, что они с Никитой постоянно общаются. Обещает, что Крюков скоро к ней приедет и приведет ее команду к финалу. Это продолжается несколько лет, и уже никто ей не верит, пока Никита Крюков в результате "финта" Женьки действительно не появляется в их городе. Но Женькин "лучший друг" никого тренировать не планировал, и собирается как можно скорее вернуться в Москву.

Женька уверена, что достойна большой карьеры в хоккее. Она не сомневается в том, что Крюков заметит ее талант и обязательно сделает ее звездой. Пока сестра думает о комбинации, как задержать брата, Крюков по просьбе мамы заглядывает на тренировку и находит мотивацию не уезжать. Он решает заняться детской командой. Только вот Женьку причина изменившихся планов Крюка вряд ли обрадует.

Продюсер фильма Григорий Малков рассказывает, почему сняли такое кино:

"В свое время мы сделали достаточно популярный сериал "Крюк". После его выхода у нас была идея сделать продолжение в форме полнометражного фильма. Но в последние два года конъюнктура похода в кино сильно поменялась. "Брутальное" кино для взрослых - на кого был ориентирован сериал - не очень востребовано в кинотеатрах. Мы решили поменять жанр в сторону семейного драмеди. В процессе работы над сценарием стало понятно, что персонаж Юры Колокольникова не очень вписывается в семейную историю. У нас получилось кино про совсем другого Крюка. И на эту роль идеально подошел Рома Курцын. А то что и в сериале, и в кино персонаж носит одинаковую фамилию "Крюков", будем считать совпадением".

Кстати

В съемках участвует постановщик хоккейных сцен Евгений Алхименков, который ставил игру для проектов "Легенда №17" и сериала "Крюк".

Все главные герои за 3 месяца до начала съемок ходили заниматься хоккеем с главным постановщиком.