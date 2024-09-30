Показ фильма и бал-маскарад для детей состоялся в «Москино»

В кинопарке «Москино» поселения Краснопахорское 29 сентября состоялся показ отечественного фильма «Золушка» 1947 года, а также бал-маскарад для детей.

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Кинокартину впервые показали в цвете на большом экране.

Перед началом показа в холле кинотеатра провели бал-маскарад для детей в возрасте до 14 лет.

Ребята нарядились в тематические сказочные костюмы и приняли участие в различных подвижных играх, которые подготовил профессиональный аниматор.

В завершение бала организаторы провели конкурс костюмов, в качестве судей в нем выступили сами дети. Победителей определили по громкости аплодисментов.

Показ «Золушки» состоялся в 13:00. Подобные мероприятия способствуют расширению кругозора, а также знакомят детей с отечественными фильмами советского периода.

«Для юного поколения крайне полезно ознакомиться с классическими произведениями кинематографа, так как они формируют представление морально-нравственных ориентиров», — отметил заместитель генерального директора «Москино» Илья Толстов.

Фильм «Золушка» стал неотъемлемой частью советского кино и заслуженно занимает особое место в сердцах множества зрителей, добавил он.

Сюжет этой картины затрагивает темы труда и сложных жизненных обстоятельств. Главную роль в фильме сыграла Янина Жеймо, а ее мачеху исполнила Фаина Раневская. Режиссерами фильма являются Надежда Кошеверова и Михаил Шапиро.