Байопик «Пятый битл» выйдет в российский прокат

Локализованный трейлер фильма «Пятый битл» (Midas Man) обнародовала 30 сентября 2024 года кинокомпания «Экспонента». «ИнтерМедиа» напоминает, что картина расскажет историю менеджера Beatles Брайана Эпстайна.

© Кадр из трейлера фильма "Пятый битл"

9 ноября 1961 года продавец мебели Брайан Эпстайн спустился в клуб в подвале Ливерпуля и так впечатлился увиденным, что решил стать менеджером выступавшей там начинающей и малоизвестной группы Beatles, - сообщается в синопсисе. - Брайан отправился в головокружительное путешествие в надежде сделать ливерпульскую четверку популярнее Элвиса Пресли. Несмотря на непростые взаимоотношения в группе, борьбу с собой и скепсис окружающих, «пятый битл» поставил себе невыполнимую задачу - объединить человечество через мир, любовь и поп-музыку и создал мировой феномен.

Роль Эпстайна исполнил Джейкоб Форчун-Ллойд, его родителей сыграли Эмили Уотсон и Эдди Марсан, Джона Ленонна – Джона Лис, Пола Маккартни – Блэк Ричардсон, Джорджа Харрисона - Лео Харви-Элледж, Ринго Старра –Кэмпбелл Уоллес, первого барабанщика Beatles Пита Беста – Адам Лоуренс. В фильме также снялись Джей Лено (в роли телеведущего Эда Салливана), Чарли Палмер Ротуэлл (в роли продюсера Beatles Джорджа Мартина), Дарси Шоу (в роли певицы Силлы Блэк), Майло Паркер (в роли помощника Эпстайна Аластера Тейлора) и другие.

Фильм снят по сценарию Бригит Грант и Джонатана Уэйкхэма был в результате снят Джо Стивенсоном после того, как предыдущие режиссёры Сара Шугарман и Йонас Окерлунд ушли из проекта.

Премьера «Пятого битла» состоялась в мае на фестивале еврейского кино в Торонто, в британский прокат он выходит 30 октября, в тот же день состоится онлайн-премьера на Prime Video, а в российский прокат картина выйдет 5 декабря.