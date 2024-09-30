Стало известно, когда выйдет в прокат боевик «Схватка»

Фильм российского режиссера и актера Дмитрия Клепацкого о вине и возмездии «Схватка» кинокомпании Экшн Филмс выйдет в прокат 17 октября при поддержке НАШЕго Радио и НСН.

© РИА Новости

Главную роль в картине исполнит сам Клепацкий (Андрей). По сюжету центральный персонаж – бывший спецназовец, который становится телохранителем. Однако после трагического происшествия полиция начинает подозревать его в убийстве пятерых человек, после чего Андрею приходится скрываться и пытаться доказать свою непричастность.

Сам Клепацкий отметил, что снять картину, в которой сочетается «качественный экшн и крепкая любовная линия» было его давней режиссёрской мечтой.

Его партнерами по картине стали такие актеры, как Мария Столярова (СуперИвановы», «Дылды»), Михаил Тарабукин («Кухня», «Гранд»), Игорь Жижикин («Мажор», «Территория»), Александ Носик («Спецназ», «Боец», «Стрелок 2») и другие.

Съемки частично прошли в курортном городе Сочи, что позволило создателям показать на экране эффектные морские пейзажи в сочетании с красотой города.