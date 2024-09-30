Киноновинки из 15 стран: как проходит фестиваль «КиноБраво» в Сочи

В Сочи проходит первый Международный фестиваль «КиноБраво». Больше 20 картин привезли представители 15 государств. Основную программу составили фильмы, которые стали лидерами кинопроката в своих странах. Немало сюрпризов обещают внеконкурсные работы, передает корреспондент «МИР 24» Элина Дашкуева.

© Mir24.TV

Второй день конкурсной программы открыла семейная картина «По щучьему велению» Александра Войтинского. Внеконкурсная программа на международном кинофестивале началась с военной драмы из Китая про летчика и любовь к своей пусть и не легкой профессии.

«Для съемок этого фильма мы использовали искусственный интеллект и современные технологии. Это добавило картине эффектности и остроты. Актерам тоже пришлось поучиться летному делу и даже познакомиться с устройством самолета. К началу съемочного процесса они точно знали, на какие кнопки нажимать», – рассказал режиссер фильма «Король неба» Лю Сяоши.

1 октября страна отметит главный государственный праздник – День образования Китайской Народной Республики. СССР стал первой страной в мире, признавшей КНР. Сейчас сотрудничество между Китаем и Россией укрепляется, кинематограф является одним из объединяющих направлений. 2 октября страны отметят 75-летие дипломатических отношений.

«Я всегда ждал такой фестиваль, который будет посвящен странам БРИКС, который покажет другое кино. Естественно, что такой фестиваль мог появиться именно в России, учитывая традицию СССР. В Советском Союзе на кино люди воспитывались, кинокультура советского зрителя была высокой. Поэтому это самое правильное место для такого фестиваля», – рассказал председатель жюри Международного кинофестиваля «КиноБраво», руководитель Центра исследований киноискусства при Шанхайском университете Марко Мюллер.

Также в программе показы фильмов и других стран, входящих в БРИКС – это Индия, Иран и Саудовская Аравия.