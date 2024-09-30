Киноновинки из 15 стран: как проходит фестиваль «КиноБраво» в Сочи

Киноновинки из Китая и еще 14 стран. Как проходит фестиваль «КиноБраво» в Сочи?
В Сочи проходит первый Международный фестиваль «КиноБраво». Больше 20 картин привезли представители 15 государств. Основную программу составили фильмы, которые стали лидерами кинопроката в своих странах. Немало сюрпризов обещают внеконкурсные работы, передает корреспондент «МИР 24» Элина Дашкуева.
Второй день конкурсной программы открыла семейная картина «По щучьему велению» Александра Войтинского. Внеконкурсная программа на международном кинофестивале началась с военной драмы из Китая про летчика и любовь к своей пусть и не легкой профессии.
«Для съемок этого фильма мы использовали искусственный интеллект и современные технологии. Это добавило картине эффектности и остроты. Актерам тоже пришлось поучиться летному делу и даже познакомиться с устройством самолета. К началу съемочного процесса они точно знали, на какие кнопки нажимать», – рассказал режиссер фильма «Король неба» Лю Сяоши.
1 октября страна отметит главный государственный праздник – День образования Китайской Народной Республики. СССР стал первой страной в мире, признавшей КНР. Сейчас сотрудничество между Китаем и Россией укрепляется, кинематограф является одним из объединяющих направлений. 2 октября страны отметят 75-летие дипломатических отношений.
«Я всегда ждал такой фестиваль, который будет посвящен странам БРИКС, который покажет другое кино. Естественно, что такой фестиваль мог появиться именно в России, учитывая традицию СССР. В Советском Союзе на кино люди воспитывались, кинокультура советского зрителя была высокой. Поэтому это самое правильное место для такого фестиваля», – рассказал председатель жюри Международного кинофестиваля «КиноБраво», руководитель Центра исследований киноискусства при Шанхайском университете Марко Мюллер.
Также в программе показы фильмов и других стран, входящих в БРИКС – это Индия, Иран и Саудовская Аравия.