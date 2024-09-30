Стартовали съемки второго сезона сериала «Инспектор Гаврилов»

Стартовали съемки второго сезона комедийного сериала «Инспектор Гаврилов» телеканала СТС и онлайн-кинотеатра Start. В новых сериях к своим ролям вернутся Виктор Добронравов, Денис Власенко, Екатерина Стулова, Наталья Земцова и другие, каст пополнила актриса Виктория Заболотная («ИП Пирогова», "Иванько"), а режиссёрское кресло занял Анатолий Колиев («Оливье и роботы»).

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По сюжету бывший преступник Саша Медный (Виктор Добронравов) продолжает выдавать себя за начальника ОМВД в Усть-Шахтинске. Жизнь Гаврилова ему по вкусу: Саша обрёл семью, работу и уважение окружающих. Когда, кажется, всё наладилось, вдруг приходит новость о гибели настоящего Гаврилова. За дело берётся следователь из Москвы Кристина Сломнюк (Виктория Заболотная). Медный хочет пустить дело по ложному следу, но удастся ли ему скрыть прошлое?

«ИнтерМедиа» напоминает, что первый сезон «Инспектора Гаврилова» посмотрели 27 миллионов зрителей телеканала СТС. Сериал также входил в тройку самых популярных проектов онлайн-кинотеатра Start на протяжении трёх месяцев.