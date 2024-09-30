Онлайн-кинотеатр Netflix объявил о старте производства фильма «Острые козырьки» — продолжения одноимённого сериала с Киллианом Мёрфи. Премьера ленты состоится в 2025 году, точная дата выхода станет известна позже.

© globallookpress

Вместе со стартом производства Netflix также показал первый кадр из фильма, на котором можно увидеть Томаса Шелби, главного героя произведения. События ленты развернутся после финала сериала во времена Второй мировой войны. Постановщиком выступит Стивен Найт, создатель оригинального шоу.

Вместе с Киллианом Мёрфи в ленте также сыграют Тим Рот («Бешеные псы»), Ребекка Фергюсон («Дюна»), Барри Кеоган («Солтбёрн») и другие актёры. Сейчас Netflix также работает над двумя спин-оффами «Острых козырьков». События первого ответвления развернутся в Бостоне спустя несколько десятков лет после оригинала. Второй проект расскажет о юности Полли, матриарха клана Шелби.