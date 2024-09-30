Когда состоится телевизионная премьера фильма «Искусство по понятиям»

Российская телевизионная премьера фильма «Искусство по понятиям» (The Kill Room) состоится на телеканале «Кино ТВ» 4 октября 2024 года. Главные роли в криминальной комедии режиссера Николь Паоне исполнили Ума Турман, Джо Манганьелло, Сэмюэл Л.Джексон, а также снялись Александр Соковиков, Ларри Пайн, Кэнди Бакли, Дри Хемингуэй, Майя Хоук и др.

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По сюжету, неудачливая хозяйка арт-галереи Патрис (Турман), киллер Реджи (Манганьелло) и его босс Гордон (Джексон) ввязываются в опасную авантюру по отмыванию денег. Дело принимает неожиданный оборот, когда Реджи становится восходящей звездой авангардной живописи. Так вдохновенное преступление превращается в настоящее искусство.

В российский прокат «Искусство по понятиям» вышло в ноябре 2023 года.

Эфир в 00.35.