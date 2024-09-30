$93.22+0.51104.17+0.70
Войти в почту

Вышел трейлер фильма ужасов «Носферату» от режиссёра «Маяка» и «Ведьмы»

Кинокомпания Focus Features представила первый трейлер фильма «Носферату». Премьера нового фильма ужасов состоится 25 декабря в мировых кинотеатрах.

Вышел трейлер фильма ужасов «Носферату»
© Кадр из трейлера фильма "Носферату"

Видео доступно на YouTube-канале Focus Features. Права на видео принадлежат Focus Features.

«Носферату» расскажет историю о девушке, которую преследуют призраки. Однажды в неё влюбляется таинственный вампир, что становится причиной «невыразимых ужасов».

Главные роли в фильме сыграли Лили-Роуз Депп («Кумир»), Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»), Аарон Тейлор-Джонсон («Быстрее пули») и Билл Скарсгард («Ворон»). Режиссёром выступил Роберт Эггерс, известный по «Ведьме» и «Маяку».

Фильмы и сериалы
Носферату
Быстрее пули
Ведьмы
Ворон
Ведьма
Безумный Макс: Дорога ярости
Билл Скарсгард
Роберт Эггерс
Лили-Роуз Депп
Николас Холт
Аарон Тейлор-Джонсон