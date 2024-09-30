Вышел трейлер фильма ужасов «Носферату»

Кинокомпания Focus Features представила первый трейлер фильма «Носферату». Премьера нового фильма ужасов состоится 25 декабря в мировых кинотеатрах.

© Кадр из трейлера фильма "Носферату"

Видео доступно на YouTube-канале Focus Features. Права на видео принадлежат Focus Features.

«Носферату» расскажет историю о девушке, которую преследуют призраки. Однажды в неё влюбляется таинственный вампир, что становится причиной «невыразимых ужасов».

Главные роли в фильме сыграли Лили-Роуз Депп («Кумир»), Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»), Аарон Тейлор-Джонсон («Быстрее пули») и Билл Скарсгард («Ворон»). Режиссёром выступил Роберт Эггерс, известный по «Ведьме» и «Маяку».