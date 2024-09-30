Опубликован трейлер мультфильма «Пушистое превращение»

Кинопрокатная компания «Наше кино» представила официальный трейлер приключенческой анимации «Пушистое превращение». Мультфильм появится на больших экранах 10 октября.

© Кадр из трейлера мультфильма "Пушистое превращение"

В центре сюжета — приключения братьев-близнецов Кайла и Зака и их лисоподобного помощника Вово. Главные герои живут с бабушкой Най Най на ферме, расположенной в живописных горах. Кайл постоянно работает над собой и занимается магией. Он взрослый не по годам и стремится быть идеальным в глазах своей бабушки, которую бесконечно уважает. Зак же оказывается полной противоположностью брата: боится взрослеть, хочет жить беззаботно и легко. Но однажды один из братьев бесследно исчезает.

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Отправляясь на поиски брата, Зак знакомится с большим и невероятно пушистым зверьком Вово. В этом удивительном приключении и самой необычной спасательной миссии к ним присоединяется бунтарка Индиана, у которой есть волшебная связь с магическими обитателями волшебного леса. Вместе друзья отправляются в самое увлекательное путешествие, полное захватывающих чудес.