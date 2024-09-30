Мы с первой серии вместе: как «Бригада» стала примером для современных режиссеров
22 года назад состоялась премьера культового сериала «Бригада». Известный каскадер, актер, продюсер и режиссер Александр Иншаков рассказал «Вечерней Москве», как возникла идея создать криминальную драму.
Учит ценить близких
«Мы с первого класса вместе. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе», — выражение, ставшее лозунгом «Бригады». Герои 2000-х — Белый, Космос, Фил и Пчела — стали образцом крепкой мужской дружбы, рассказал «ВМ» Александр Иншаков. Они проявляли характер в опасных жизненных ситуациях и вместе преодолевали все трудности.
«Я в свое время вдохновился такими фильмами, как "Крестный отец", "Однажды в Америке", так и родилась идея о создании кинокартины "Бригада"», — делится Иншаков.
Финал драмы мрачен — в живых из банды Саши Белого остается только он, а всех его друзей жестоко убивают по приказу опера Каверина. Александр Иншаков отмечает, что сюжет реалистичен — учит молодежь, что нужно ценить свою жизнь и близких. Также показывает последствия бандитизма.
Уникальная работа
Режиссер отлично справился с постановкой сцен, созданием атмосферы и взаимодействием актеров, считает кинокритик Ариадна Быкова. Она уверена, что даже музыка «Бригады» стала культовой — саундтреки из картины на слуху 20 лет спустя. Каждая серия держит зрителя. Постепенное развитие сюжета и раскрытие характеров персонажей делает сериал цепляющим.
«"Бригада" показывает темные стороны жизни лихих 1990-х. Сериал подмечает влияние социальной среды на формирование личности», — добавляет Быкова.
Современный российский кинематограф, по словам Быковой, возвращается к той эпохе. Молодые режиссеры рассказывают свою правду о тех годах, например, через такие фильмы и сериалы, как «Бык», «Маша» или «Слово пацана».
Прямая речь
Милада Петрова, психолог:
«Часто люди и правда начинают жить словно по сценарию бандитской кинокартины. Однако их не стоит запрещать снимать, так как через них подростки познают суровую правду жизни. Родители, школа не расскажут подобных историй. Человек должен знать, как раньше жили. Видеть причинно-следственные связи любых своих решений и действий».