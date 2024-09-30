Как «Бригада» стала примером для современных режиссеров

22 года назад состоялась премьера культового сериала «Бригада». Известный каскадер, актер, продюсер и режиссер Александр Иншаков рассказал «Вечерней Москве», как возникла идея создать криминальную драму.

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Учит ценить близких

«Мы с первого класса вместе. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе», — выражение, ставшее лозунгом «Бригады». Герои 2000-х — Белый, Космос, Фил и Пчела — стали образцом крепкой мужской дружбы, рассказал «ВМ» Александр Иншаков. Они проявляли характер в опасных жизненных ситуациях и вместе преодолевали все трудности.

«Я в свое время вдохновился такими фильмами, как "Крестный отец", "Однажды в Америке", так и родилась идея о создании кинокартины "Бригада"», — делится Иншаков.

Финал драмы мрачен — в живых из банды Саши Белого остается только он, а всех его друзей жестоко убивают по приказу опера Каверина. Александр Иншаков отмечает, что сюжет реалистичен — учит молодежь, что нужно ценить свою жизнь и близких. Также показывает последствия бандитизма.

Уникальная работа

Режиссер отлично справился с постановкой сцен, созданием атмосферы и взаимодействием актеров, считает кинокритик Ариадна Быкова. Она уверена, что даже музыка «Бригады» стала культовой — саундтреки из картины на слуху 20 лет спустя. Каждая серия держит зрителя. Постепенное развитие сюжета и раскрытие характеров персонажей делает сериал цепляющим.

«"Бригада" показывает темные стороны жизни лихих 1990-х. Сериал подмечает влияние социальной среды на формирование личности», — добавляет Быкова.

Современный российский кинематограф, по словам Быковой, возвращается к той эпохе. Молодые режиссеры рассказывают свою правду о тех годах, например, через такие фильмы и сериалы, как «Бык», «Маша» или «Слово пацана».

Прямая речь

Милада Петрова, психолог: