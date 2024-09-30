«Джона Уика» вновь покажут в кинотеатрах в честь юбилея

Кинокомпания Lionsgate представила новый постер в честь 10-летия боевика «Джон Уик». Знаменитую ленту, положившую начало большой франшизе, вновь покажут в некоторых кинотеатрах США и Канады — это произойдёт 3 и 6 ноября.

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Оригинальный «Джон Уик» вышел 23 октября 2014 года в Дании и Сингапуре, после чего лента постепенно добралась до России и многих других стран. Лента рассказывала историю легендарного киллера Джона Уика, который отправился на пенсию после смерти своей жены. Однажды героя вынуждают вернуться в преступный мир — злоумышленники расправились с его собакой и подожгли его дом.

© Lionsgate

За последние 10 лет по франшизе вышло четыре номерных фильма с общими сборами в $ 1 млрд, а также сериал-приквел «Континенталь». Летом 2025 года состоится премьера спин-оффа франшизы с Аной де Армас — «Балерина».