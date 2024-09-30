Пятерка главных сериалов октября 2024 года

«Преступление и наказание» на новый лад, русские девушки против якудза и трудные подростки в космосе. Если первый месяц осени был отправной точкой для горячего сериального сезона, то в октябре он по праву вступил в полную силу. Скучать зрителю у экранов судя по количеству интересных проектов точно не придется. В ближайшее время расскажем о главных премьерах предстоящего месяца. Смотреть подано!

© Кадр из трейлера фильма "Амура"

1. Амура (с 1 октября на KION)

На этот проект KION делает хорошую ставку, что оправдано. Первый отечественный сериал с участием международных звезд кино, не первой величины, но все же. «Амура» — экшен-драма с элементами аниме и нотками культовых в свое время фильмов «Брат» и «Брат 2». Сергей Бодрова на этот раз заменили на Алену Михайлову (актриса играет тут сразу две роли), а роль эксцентричного Виктора Сухорукова на экране воплотит не менее эксцентричный Юрий Колокольников. Алена и ее сестра близняшка Надя (их то и играет Алена Михайлова) выросли в роддоме. Повзрослев, одна из сестер поехала в Японию на заработки и попала в лапы якудза. Вторая, завоевавшая популярность как боец ММА, вынуждена была отправиться на поиски сестры в далекую и совсем недружелюбную страну Восходящего солнца. На помощь девушке придет ее бывший парень (Юрий Колокольников), перебравшийся туда из Владивостока и внезапно ставший там поп-звездой. В «Амуре» помимо наших звезд приняли участие японские актеры, а съемки проходили в Таиланде. Не Япония, но все же.

2. Подростки в космосе (с 3 октября на Wink)

Давненько на российских стриминговых платформах не было достойной подростковой фантастики формата старых советских фильмов «Отроки во Вселенной» или «Москва-Кассиопея». Пробел в этом собирается восполнить сериал «Подростки в космосе» от создателей популярного отечественного сериала «Трудные подростки».

Время действия — 2054 год, место действия – космический колледж, в котором группа курсантов готовятся к полету к звездам с целью спасти человечество от неминуемой катастрофы. В финальный состав команды попадут не все, а планы отбора внезапно рушит юноша из неблагополучной семьи Кирилл (Денис Косиков), который занимает место одного из претендентов на полет. Компанию Денису в этом проекте составят звезды сериала «Трудные подростки» Святослав Рагожан, сериала «Слово пацана» Лев Зулькарнаев и сериала «Цикады» Софья Аржаных. Судя по трейлеру, львиная доля экранного времени будет отдана взаимоотношениям самих подростков, а путешествиям и подвигам в космосе придется потесниться.

3. Чайная чашка (с 10 октября на Peacock)

Этот сериал обещает нагнать жути. В основе «Чайной чашки» лежит роман-бестселлер Роберта Маккаммона «Кусака», а в роли продюсера сериала выступил создатель таких хоррор-франшиз как «Заклятие» и «Астрал» Джеймс Ван.

Забытый Богом городок Инферно живет привычным укладом. Люди, уставшие и мечтающие его покинуть, и подростки, которые вынуждены сколачивать банды, чтобы противостоять таким же как они. Но однажды все меняется и единственной целью всех становится желание «выжить любой ценой». Инферно становится местом столкновения инопланетян, и у них совсем нерадостные мотивы. Книгу, но которой снят сериал, читатели уже оценили по достоинству, утверждая, что в ней есть много общего с произведениями мастера ужасов Стивена Кинга.

4. Все совпадения неслучайны (с 11 октября на Apple TV+)

Совпадения в нашей жизни, действительно, не случайны. И каждое действие будет иметь последствие. Всю силу этого высказывания на себе придется оценить героине сериала Альфонсо Куарона (Дитя человеческое, Гравитация), успешной журналистке и писательнице Кэтрин Равенскрофт (Кейт Бланшетт).

Однажды в ее жизни появляется таинственная книга, в которой именно она является главной героиней, и страницы данного произведения хранят много мрачных секретов забытого прошлого, о которых лучше никому и не вспоминать. Впервые сериал был показан на Венецианском кинофестивале, зрители встретили его пятиминутной овацией, а критики остались к нему прохладны.

5. Преступление и наказание ( с 26 октября на Кинопоиск)

Отечественные режиссеры снова покусились на святое — на этот раз под прицел попал знаменитый роман Федора Михайловича Достоевского, в котором главный герой то и дело задается вопросом «Тварь ли он дрожащая или право имеет».

Действие нового экранного прочтения «Преступления и наказания» перенесено в наши дни – Родион Раскольников (Иван Янковский) – студент-хипстер, Сонечка Мармеладова ( Алена Михайлова_ — модель с обложки глянцевых журналов , а старуха-процентщица раздает всем микрокредиты. Все эти образы и герои отлично ложатся на современный лад, и ты понимаешь, что подобные произведения, действительно, вечны. Помимо этого, 10 октября отправимся на поиски сокровищ в четвертом сезоне приключенческого молодежного сериала «Внешние отмели» на Netflix, в этот же день в четвертый раз заглянем в комедийный сериал «Начальная школа Эбботт» на Hulu, с 10 октября узнаем, что толкнуло героиню Эллы Пернелл на убийства в сериале «Дорогуша» на Sky, с 16 октября устроимся в кресле психотерапевта во втором сезоне сериала «Терапия» на Apple TV+, с 17 октября продолжим погружаться в дела судебные в третьем сезоне сериала «Линкольн для адвоката» на Netflix, с 18 октября перенесемся в 80-ые в мистическом сериале «Истерия» на Peacock, с 21 октября попрощаемся с героями сериала «Чем мы заняты в тени» в финальном сезоне на FX, с 25 октября узнаем все тайны второго сезона сериала «Зов ада» на Netflix, с 27 октября погрузимся в шпионские страсти второго сезона сериала «Спецназ: Львица» на Paramoun+, а с 31 октября в очередной раз удостоверимся, что политика – грязная игра во втором сезоне сериала «Дипломат» на Netflix.