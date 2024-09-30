Фестиваль независимого российского кино открылся в Бангкоке в столичном кинотеатре Lido Connect показом романтической комедии "Счастливый билетик". Об этом корреспондент ТАСС сообщает с места события.

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Интерес к фестивалю проявили как изучающие Россию и русский язык жители Таиланда, в том числе преподаватели и студенты ведущих университетов Бангкока, так и российские соотечественники. Актриса Евгения Лютая, певцы Ив Набиев и Дмитрий Нестеров в ходе церемонии открытия киносмотра исполнили песни "Этот мир", "Родина" и "Мне снова 18", сорвав аплодисменты нескольких сотен зрителей, которые до отказа заполнили кинозал.

«Мы стараемся использовать разные возможности для организации кинопоказов. В этот раз мы договорились с организаторами фестиваля "Амурская осень", который ежегодно проходит в Благовещенске. Это очередная возможность познакомить таиландскую аудиторию с нашей киноиндустрией. У зрителей будет возможность посмотреть ленты, которые основаны на историях о жизни, взаимоотношениях людей, любви, дружбе и ответственности. Для всех желающих вход будет бесплатный, что немаловажно в Таиланде, потому что билеты в кинотеатрах обычно здесь недешевые», — сказал российским журналистам посол России в Таиланде Евгений Томихин, отметив, что смотр проходит в перекрестный год культурных обменов и туризма России и Таиланда.

Спрос на доброе кино

Президент международного фестиваля кино и театра "Амурская осень" Сергей Новожилов рассказал о поездке представителей российской киноиндустрии в Китай и страны Юго-Восточной Азии.

«В этом году "Амурская осень" впервые прошла в международном формате. В конкурсе приняли участие 19 стран. После пандемии мы впервые возобновили проведение фестиваля в Китае, где он был традиционным все эти годы. Мы выстроили маршрут Китай - Лаос - Таиланд. И вот мы завершаем в Таиланде нашу многодневную поездку, которая началась еще 9 сентября на Дальнем Востоке», — сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

«Фестиваль так называется потому, что независимое кино спродюсировано без поддержки государства, хотя и были получены прокатные удостоверения», - отметил продюсер.

«Фильм "Времена года" Максима Шабалина, режиссерский дебют нашего известного фигуриста, оказался настолько успешным и удачным, что картина прошла по огромному количеству фестивалей и везде была удостоена наград», — продолжил Новожилов.

«Я думаю, что этот визит, который состоялся благодаря стечению благоприятных обстоятельств, очень важен. Может быть, это даст толчок еще к какому-то сотрудничеству с тайскими кинематографистами. Я прекрасно знаю, что в Таиланде снимаются фильмы, я бы очень хотел, чтобы они были показаны на моих международных фестивалях. Кто знает, может быть в дальнейшем появится совместный таиландско-российский фильм. Судя по менталитету тайцев, как нам сказали, здесь есть спрос на светлое и доброе кино. На мой взгляд, сейчас такой период, когда нужно давать людям надежду и позитив. И мы постарались привезти позитивные фильмы сюда», — добавил собеседник агентства.

Язык кино универсален

«Мы проехали через Китай, Лаос, и вот теперь находимся в Таиланде. И настолько свежи впечатления, настолько их много. Язык кино универсален, эта мысль распространяется на все фестивали. Ты чувствуешь, находясь в зале, какое кино снял, по энергии, по тому, как люди смотрят на экран, как они реагируют. Какие-то культурные особенности безусловно есть, но если что-то ты в кино вложил, то зрители это улавливают независимо от страны», — поделился своими впечатлениями в беседе с корреспондентом ТАСС бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы в танцах на льду Максим Шабалин, выступавший в паре с Оксаной Домниной.

Шабалин также является автором сценария ленты "Времена года". В центре картины - история балерины Мариинского театра Натальи, которая готовится к премьере одноименного балета.

«Я был в Мариинском театре на генеральном прогоне балета и был впечатлен той атмосферой, которая там царила, настолько это было захватывающе. Настолько люди, которые участвовали в этом, и артисты, и те, кто делает костюмы, и музыканты, вкладывались в процесс без остатка. На 100% было видно, что их жизнь посвящена тому, что происходит в этот момент на сцене, какая-то накаленная атмосфера. И это впечатление осталось у меня, и спустя какое-то время я понял, что хочу снять фильм об этом. И вот уже примерно через год я написал сценарий, еще около года ушло на поиск финансирования. В итоге примерно четыре года заняло от идеи до того момента, когда фильм был закончен», — поделился режиссер.

«Я продолжаю участвовать в ледовых шоу и занимаюсь кино. Это, безусловно, уже не хобби, потому что я закончил высшие режиссерские курсы. Я снял сначала свой короткий метр, после этого получил несколько наград на различных фестивалях, после этого написал сценарий полного метра. Это уже полноценная работа, я уже восемь лет в новой профессии», — добавил Шабалин.

Показ фильма "Времена года" 3 октября закроет программу фестиваля. 1 и 2 октября посетители Lido Connect смогут посмотреть фильмы "Лиризмы" и "Курьезы".