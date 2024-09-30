Первый канал объявил дату выхода документального фильма «Турецкая тетрадь»‎

Документальный фильм "Турецкая тетрадь" - это субъективный взгляд известного журналиста Владимира Познера на прошлое и настоящее Турции. Телезрители смогут в этом убедиться с 7 октября с понедельника по четверг в полночь на Первом канале.

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Новость еще состоит в том, что на этот раз собеседником Владимира Познера стал выдающийся турецкий писатель, Нобелевский лауреат Орхан Памук.

На неделе с 7 октября телезрители увидят первые четыре серии восьмисерийного проекта.

Орхан Памук родился 7 июня 1952 года в Стамбуле в районе Нишанташи среди разрушающихся старинных османских особняков. Среднее образование получил в Роберт-колледже, старейшей американской школе в Турции. В детстве Памук мечтал о профессии художника, но по настоянию отца стал изучать архитектуру в Стамбульском техническом университете. На третьем курсе бросил учебу и поступил на отделение журналистики Стамбульского университета, окончил его в 1977 году, но по специальности никогда не работал. Начал писать еще в университетские годы. Сегодня его книги переведены на более чем пятьдесят языков и пользуются неизменным интересом во всем мире. Памук - лауреат нескольких национальных и международных литературных премий. В 2006 году писатель был удостоен Нобелевской премии по литературе с формулировкой: