Средний возраст авторов фестиваля документального кино снизился до 30 лет

Авторский коллектив фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC", который проходит в Смоленске и Минске с 30 сентября по 4 октября, составляет чуть более 30 лет, ранее он был на уровне 35-40 лет. Такое омоложение способствует формированию нового поколения творческих людей, работающих в сфере документалистики и журналистики, считает исполнительный директор фестиваля, председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.

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"Важно отметить, что заметно омолодилась команда авторов, которые прислали свои фильмы, свои работы на фестиваль. Я полистал очень внимательно наш буклет фестивальный и обратил внимание, что средний возраст авторов нашего фестиваля - чуть старше 30 лет", - сказал он на пресс-конференции перед началом фестиваля.

В оргкомитете уточнили ТАСС, что средний возраст участников в предыдущие годы проведения фестиваля составлял 35-40 лет.

Кривошеев отметил важность получения среза мнений от молодых документалистов из разных стран, и сказал, что тенденция омоложения авторского коллектива на фестивале "Евразия.DOC" вносит вклад во взращивание новой генерации творческих людей, идейных людей, которые будут определять образ документалистики и журналистики через 5-15 лет.

Он добавил, что участники фестиваля сосредоточились на социализации повестки и в своих картинах делают акцент на внутреннем мире человека.

"Глубоко и точно передается внутренний мир человека, <…> причем самого разного: человека-защитника на фронте, священника, у которого есть своя миссия, труженика, эколога, человека культуры, человека, который стал героем", - отметил Кривошеев.

Ежегодный фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" впервые состоялся в июне 2016 года в Смоленске и Минске. В 2024 году проводится при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ (МФГС). В конкурсную программу вошли 32 документальных фильма из России, Беларуси, Азербайджана, Армении, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Латвии и Узбекистана.