Сериал «Терапия»: что известно о продолжении трагикомедии

В последнее время тема психотерапии находится на волне популярности. Так, один из новых проектов — сериал «Терапия», рассказывающий о жизни, работе и личных переживаниях психолога — вышел год назад на Apple TV. Шоу пришлось по душе как американскому, так и российскому зрителю. Хорошая новость для фанатов — этой осенью выйдет второй сезон. «Лента.ру» рассказывает все, что известно о сюжете и производстве продолжения, а также раскрывает дату премьеры.

© Lenta.ru

«Терапия»: главное

Год выхода: 2023

Платформа: Apple TV+

Страна: США

Жанр: драма, комедия

Режиссеры: Рэндолл Кинан Уинстон, Джеймс Понсольдт, Ри Руссо-Янг

Сценаристы: Бретт Голдстин, Билл Лоуренс, Джейсон Сигел

Продюсеры: Бретт Голдстин, Рэндолл Кинан Уинстон, Рашна Фрухбом

Композитор: Том Хоу

В ролях: Джейсон Сигел, Джессика Уильямс, Майкл Юри, Люк Тенни, Лукита Максвелл, Криста Миллер, Харрисон Форд, Тед МакГинли, Хайди Гарднер

Премьера первого сезона сериала состоялась 27 января 2023 года на платформе Apple TV+ и получила преимущественно положительные отзывы от зрителей и критиков. Издание Entertainment Weekly Тимур Алиев — как драматичное, смешное и познавательное шоу (правда, с некоторыми логическими погрешностями).

В марте 2023 года стало известно, что сериал «Терапия» продлен на второй сезон.

Дата выхода новых серий «Терапии»

По данным Cinemablend, второй сезон «Терапии» стартует 16 октября 2024 года. Он будет состоять из двенадцати эпизодов, первые два выйдут в день премьеры.

Премьера второго сезона «Терапии» запланирована на 16 октября

Сюжет

Первый сезон

«Терапия» — американский трагикомедийный сериал о психотерапевте Джимми Лэрде, который тяжело переживает потерю жены. Он пытается заглушить боль утраты выпивкой, встречами с женщинами и вечеринками у бассейна, однако в какой-то момент это начинает влиять на его работу.

Отныне Джимми решает говорить всем своим пациентам только правду — невзирая ни на какие этические нормы. Кому-то из них это действительно помогает, но наставник Джимми, Пол, пытается его вразумить и вернуть к нормальной терапевтической практике (а заодно намекнуть, что самому Джимми тоже нужна помощь).

К слову, и судьбу Пола нельзя назвать простой: герой учится жить с болезнью Паркинсона. Другие персонажи также сталкиваются с травматическими ситуациями — коллега Габби стоит на пороге развода, соседка Лиз с обостренным материнским инстинктом уделяет чрезмерное внимание Элис, дочери Джимми. Девушка в свою очередь страдает от недостатка отцовской любви, поэтому не против гиперопеки. Ну и, конечно, сюжет не обходит стороной пациентов главного героя. Более того, один из них живет в доме Джимми.

При этом большая часть сложностей разрешается в рамках одного эпизода. «Терапия» — не меланхоличная драма, а динамичная трагикомедия о том, что любые неприятности можно преодолеть

Второй сезон

По словам шоураннеров, основной темой второго сезона «Терапии» станет прощение, а третьего (если он состоится) — то, как научиться двигаться вперед после тяжелых потрясений. Также во втором сезоне психотерапевт Джимми столкнется с последствиями своих нетрадиционных советов, которые он бездумно раздавал пациентам.

«Мы считали действительно важным сделать честное шоу, — рассказал Джейсон Сигел в интервью Variety. — Джимми ведет себя хаотично, пробует нестандартные методы терапии, и его действия не могут остаться без последствий. Не может быть, чтобы все так просто работало. Поэтому мы определенно увидим некоторые побочные эффекты, а Джимми придется вносить коррективы в свой образ жизни».

Подробности сюжета пока не раскрываются, однако в сети уже доступен официальный трейлер.

Производство

Сериал создает опытная команда, многие участники которой давно прославились громкими проектами. Так, шоураннер Бретт Голдстин играл одну из основных ролей в «Теде Лассо», Билл Лоуренс является одним из создателей культового сериала «Клиника» — неудивительно, что «Терапию» сравнивают с этими проектами.

Джейсон Сигел многим известен по роли Маршалла из «Как я встретил вашу маму». Актер тепло отозвался о съемках в «Терапии» и заметил, что если Билл Лоуренс решит снимать третий сезон, он обязательно поучаствует в нем.

Харрисон Форд, обсуждая участие в проекте, назвал «Терапию» смесью комедии, пафоса и эмоций, которая внушает всем актерам определенное чувство ответственности. «Я никогда раньше не делал ничего подобного, и это было похоже на внезапное осознание того, каким актером я всегда хотел быть», — признался он.

Съемки второго сезона стартовали в январе 2024 года и завершились в июне.

Кто сыграет в новом сезоне

В апреле журналистам удалось Майкл Ури и Лукита Максвелл.

Также в новых сериях появится Бретт Голдстин, подробности о его персонаже пока не раскрываются.

«Терапия»: персонажи

Джимми Лэрд (Джейсон Сигел) — психотерапевт, который работает в Центре когнитивно-поведенческой терапии;

Габби (Джессика Уильямс) — коллега Лэрда;

Пол Роудс (Харрисон Форд) — коллега Лэрда, старший терапевт. Страдает болезнью Паркинсона;

Элис (Лукита Максвелл) — дочь Лэрда, трудный подросток. Находится в сложных отношениях с отцом;

Брайан (Майкл Ури) — лучший друг Лэрда, юрист;

Лиз (Криста Миллер) — соседка и подруга Лэрда. Иногда присматривает за Элис;

Шон (Люк Тенни) — сложный пациент Лэрда. Испытывает проблемы с управлением гневом;

Уолли (Кимберли Кондикт) — пациентка Лэрда, страдающая обсессивно–компульсивным расстройством;

Джули Барам (Уэнди Мэлик) — невролог, помогающая Полу. Постепенно у них завязывается роман.

Интересные факты о сериале

Герой Харрисона Форда Пол имеет реальный прототип — им стал психиатр по имени Фил Штутц, герой одноименного документального фильма Джоны Хилла.

Перед тем, как начать съемки, шоураннеры провели интервью со 100 практикующими психотерапевтами.

Съемки в «Терапии» вдохновили актера Майкла Ури впервые обратиться к психотерапевту.

Сценарист Билл Лоуренс и актриса Криста Миллер — супруги в реальной жизни.

Создавая интерьеры кабинетов, художник Кэбот Маккаллен тесно общался с актерами, чтобы получились индивидуальные по стилю помещения. Многие предметы интерьера актеры выбирали сами.

Похожие сериалы

Год выхода: 2001

Страна: США

Жанр: комедия, драма

Режиссеры: Майкл Спиллер, Билл Лоуренс, Адам Бернштейн

В ролях: Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок, Джон К. Макгинли, Нил Флинн, Джуди Рейес

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.7

Культовый сериал о бывших студентах-медиках Джоне Дориане и Крисе Терке, которые теперь проходят интернатуру в клинике. Не имеющих практического опыта молодых врачей с первого дня накрывает хаос мира больницы: проблемы пациентов, профессиональные трудности и взаимоотношения с коллегами, особенно с врачами-девушками.

«Тед Лассо»

Год выхода: 2020

Страна: США, Великобритания

Жанр: комедия, спорт

Режиссеры: Деклан Лауни, М.Дж. Делани, Мэтт Липси

В ролях: Джейсон Судейкис, Бретт Голдстин, Ханна Уэддингхэм, Джереми Свифт, Фил Данстер, Брендан Хант, Джуно Темпл

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.5

Тренера по американскому футболу из Канзаса Теда Лассо приглашают руководить английским футбольным клубом. Лассо, звезда соцсетей и настоящий оптимист, берется за дело со всей душой, не зная, что владелица клуба взяла его только для того, чтобы отомстить бывшему мужу. Она надеется, что Тед развалит клуб, и никак ему не помогает. Однако Тед твердо намерен добиться успеха — хотя бы в карьере, потому что в личной жизни у него все не так просто.

Год выхода: 2018

Страна: США

Жанр: драма, комедия

Режиссеры: Мишель Гондри, Джейк Шрейер, Минки Спиро

В ролях: Джим Керри, Фрэнк Ланджелла, Джуди Грир, Коул Аллен, Джульет Моррис, Кэтрин Кинер

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.0

Джефф Пиччирилло, а вернее, его персонаж Мистер Пиклз, известен на всю страну. Он ведет детскую телепрограмму и способен рассмешить любого — как ребенка, так и взрослого. Пиччирилло удалось сделать из своего имени настоящий бренд, а из своей передачи — почти терапевтическое шоу, вот только у него в жизни все далеко не так весело. Он переживает настоящий личностный кризис, но пытается держаться, чтобы это не отразилось на работе. Хотя, разумеется, притворяться вечно невозможно.