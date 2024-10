Сериал «Пингвин» собрал 10 млн просмотров за первые дни

Сериал «Пингвин» уже можно называть тем шоу, которое приняли тепло как зрители, так и критики. Проект не сбавляет обороты в плане популярности и становится всё более любим аудиторией.

По данным СМИ, за первые 11 дней с момента выхода первой серии она набрала 10,4 млн просмотров. Это почти рекорд, но впереди шоу о Пингвине находятся сериалы «Дом дракона» и The Last of Us.

«Пингвин» — спин-офф «Бэтмена» Мэтта Ривза. Шоу рассказывает о становлении преступной империи Освальда Кобблпота в Готэме, пока Тёмный рыцарь находится в неведении относительно происходящего. События шоу напрямую связаны с «Бэтменом 2» и другими проектами франшизы.