Кино о ментальном здоровье покажут на фестивале в Москве

Первый в России международный фестиваль кино о ментальном здоровье пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Тольятти и Калининграде. Одной из главных площадок смотра стал Еврейский музей и центр толерантности, сообщили ТАСС в PR-службе центра толерантности.

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"Еврейский музей и центр толерантности стал одной из главных площадок проведения MHFF - первого в России международного фестиваля кино о ментальном здоровье. В программу фестиваля вошли 50 фильмов со всего мира, отобранных из 600 заявок, большинство из которых являются российскими премьерами", - рассказали в центре толерантности.

10 октября в Еврейском музее и центре толерантности покажут российскую премьеру документального фильма "Дракон хаоса и свет" о преодолении Холокоста через искусство.

"Фильм представляет собой глубокое исследование жизни Марики Энрикес, сегодня - юнгианской терапевтки, пережившей Холокост. Картина показывает, как искусство и творчество могут стать инструментами преодоления самых тяжелых жизненных испытаний и восстановления утраченной идентичности", - рассказали в музее.

После показа зрители смогут пообщаться с Марикой Энрикес в формате телемоста.

Показы на этой площадке продолжатся 13 октября - в этот день здесь покажут несколько блоков фильмов. Среди них - коллекция фильмов "Зависимости и связи"; работы, затрагивающие темы эмоционального выгорания; цикл картин о взаимоотношениях детей и родителей; сборник "Уйти, чтобы найтись" с историями людей, решивших изменить свою жизнь, отойдя от привычной реальности.

MHFF - первый международный фестиваль кино о ментальном здоровье, который проходит в России. Его цель - открыть свободный диалог о важных психологических темах через призму кинематографа. В программу вошли полнометражные, короткометражные, документальные и анимационные картины.