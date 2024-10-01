Названа предположительная дата выхода комедии «Счастливчик Гилмор 2»

По данным издания OutKick, премьера ленты «Счастливчик Гилмор 2» состоится в марте или апреле 2025 года. Точной даты пока нет.

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Оригинальный фильм «Счастливчик Гилмор» рассказывает о Хэппи Гилморе, который с детства обожал хоккей, но способностями для этой игры не обладал. Случай дал ему в руки клюшку для гольфа, и его удар стал самым мощным за всю историю этого «лужаечного» вида спорта, который он так презирал.

Лента вышла в мировом прокате в 1996 году и заработала около $ 41 млн при бюджете в $ 12 млн. К главной роли в сиквеле вернётся Адам Сэндлер, а ещё с ним в картине сыграет Маргарет Куолли.