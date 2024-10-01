В российский прокат выйдет фильм "Пятый битл"

"Экспонента фильм" выпустит в российский прокат биографическую драму "Пятый битл" (18+), премьера состоится 5 декабря.

© Российская Газета

Режиссером фильма выступил Джо Стефенсон.

По сюжету 9 ноября 1961 года продавец мебели Брайан Эпстайн спустился в клуб в подвале Ливерпуля и так впечатлился увиденным, что решил стать менеджером выступавшей там начинающей и малоизвестной группы "Битлз".

Брайан загорелся надеждой сделать "ливерпульскую четверку" популярнее Элвиса Пресли. Несмотря на непростые взаимоотношения в группе, борьбу с собой и скепсис окружающих, "пятый битл" решился на невыполнимую задачу - объединение человечества через мир, любовь и поп-музыку, тем самым создав мировой феномен.

В ролях: Джейкоб Форчун-Ллойд, Эдди Марсан, Эмили Уотсон, Лукас Гейдж, Джей Лено и многие другие.