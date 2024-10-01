В Выборге пройдут съемки военного фильма

В Выборге Ленобласти в начале октября запланированы съемки многосерийного фильма «Грачи», приуроченного к 80-летней годовщине победы.

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Съемки пройдут с 8 по 9 октября в Сайменском и Скандинавском микрорайонах города. Жителей просят не пугаться муляжей оружия и пиротехники, организаторы приносят извинение за временные неудобства.

Исторический детектив расскажет о событиях, которые происходили на территории Ленинграда и области в 1947 году. Производство картины осуществляет кинокомпания «Ода фильм продакшн».