Алена Михайлова рассказала о своей роли в сериале «Амура»

Сегодня, 1 октября, в онлайн-кинотеатре Kion вышел новый сериал "Амура", режиссеры - Андрей Джунковский и Илья Овсенев. Сериал снят при поддержке Института развития интернета. Сегодня появились две первые серии.

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По сюжету сестры-близнецы Аня и Надя (Алена Михайлова) с детства оберегали друг друга от опасностей. Однако пути девушек разошлись: Аня стала бойцом ММА, а Надя уехала в Японию в поисках собственного пути и свободы. Спустя время Аня получает тревожное сообщение и понимает - Надя в беде. Тогда Аня едет в Японию, где ей не на кого положиться, кроме бывшего возлюбленного - Никиты Ермака (Юрий Колокольников). Скоро они понимают, что оказались втянуты в неравный бой с опасным противником. Съемки проекта проходили в России и Азии с привлечением иностранных актеров. Над проектом работала большая международная команда, эксперты в области трюков. Для подготовки к роли актриса Алена Михайлова занималась с мастерами спорта и чемпионами многочисленных соревнований по боевым искусствам.

В сериал вставлены элементы анимированной манги, планируется издать комикс.

Первое впечатление после вчерашней премьеры, которая состоялась в Москве, сериал оставил неровное. Рассчитан на тех, у кого развито клиповое мышление, потому что похож на клиповую нарезку событий, за которой теряется главный смысл и тема. Поток сцен, людей, много заимствований у иностранного контента.

Тем не менее сериал важен с той точки зрения, что это - один из редких проектов, над которыми совместно работают и российские, и азиатские создатели. И первое, что хочется отметить в сериале, - игра актрисы Алены Михайловой, которая, по собственному признанию в эксклюзивном видео, выложилась не как обычно - на 150 процентов, а на все триста. И это - видно. Игра Михайловой - то, что магнитом притягивает к сериалу.

Также в видео Михайлова рассказывает свою трактовку и видение роли. И видно, что она вложила в работу и глубокий моральный и психологический смысл. Для нее роль - словно попытка выбраться из психологического треугольника - жертва - преследователь - спасатель. Возможно, в этом она поможет в подобном многим зрителям.

Кстати

Вчера на премьере сериала "Амура" собравшимся показали видео, где представили сезон 2025 в онлайн-кинотеатре Kion. 15 флагманских проектов, а в целом - 25 новых.

До конца 2024 года на KION выйдут также сериалы "Первый номер " с Евгением Цыгановым и "Танго на осколках " с Юлией Снигирь и Риналем Мухаметовым. Об обоих мы писали после фестиваля "Новый сезон".

В 2025-м выйдут продолжения сериалов "Пингвины моей мамы", "Почка, "Жизнь по вызову","Нереалити", "Сергий против нечисти" и другие.

А также - новинки. Фильм "Кончится лето", мюзикл "Алиса в стране чудес" с Анной Пересильд, драма в письмах с фронта "Почтарь" с Александром Петровым, чеховская комедия на новый лад "Три сестры" Александра Цыпкина, сатирическая драма "Минус Дима" c Тимофеем Трибунцевым, военные драмы "Солдатская мать" с Михаилом Тройником и "Отец", комедия "Актерище" с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко, экранизации "Капитанская дочка" и "Тоннель" и другие проекты.