Вышел финальный трейлер фильма «Василиса и хранители времени»

Думаете, Хранителей времени не существует, и всё это — просто сказки для самых маленьких? А вот и нет — они скрываются от обычных людей, ведь их волшебные силы слишком могущественные и опасные. Пора разобраться со злом и наполнить Москву зимним волшебством.

© Кадр из трейлера фильма "Василиса и хранители времени"

Кинокомпания «Наше кино» показала финальный трейлер и постер фильма «Василиса и хранители времени» — в нём волшебники сражаются во имя мирового спокойствия. Это зрелищное семейное фэнтези погружает зрителей в уникальный магический мир, где органично сочетаются элементы современности — интернет, социальные сети и русские народные сказки.

О чём речь?

<img class="" src="https://img03.rl0.ru/dd1462577b2c202a0d767aea25177a75/765x-i/https/store.rambler.ru/news/img/7522847b1940e5a5ec255da14e914a6d"/>

Хранители времени из далекой вселенной решают отправить старого и мудрого Волшебника на Землю — это наказание за нарушение правил. Там он находит свою внучку Василису, тоже обладающую удивительными способностями. Они знакомятся с интернет-звездой Дашей, жизнь которой вращается вокруг внимания и любви её фанатов в социальных сетях: чем больше у неё подписчиков и лайков, тем моложе и красивее она выглядит. Коварные планы Даши заключаются в том, чтобы завладеть магической силой Василисы и таким образом достичь вечной молодости. На фоне волшебной Москвы происходит борьба между добром и злом, в которую мастерски вплетены современные реалии и сказочный сюжет.

© «Наше Кино»

Главные роли в картине исполнили Маша Кошина, Дарья Мороз, Сергей Гармаш, Юрий Кузнецов, Агриппина Стеклова, Дмитрий Куличков и Антон Рогачев. Рассказчиком выступил актёр Леонид Ярмольник.

Фильм «Василиса и хранители времени» стартует в широком прокате в России 3 октября 2024 года.