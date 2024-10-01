Завершились съемки фильма «Хамнет» с Полом Мескалом и Джесси Бакли

Издание World of Reel сообщило о завершении съёмок фильма «Хамнет». Сюжет картины основан на одноимённом романе Мэгги О’Фаррелл.

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Главные роли в ленте сыграли Пол Мескал и Джесси Бакли — они воплотили в жизнь Уильяма Шекспира и Агнес Шекспир соответственно. Вместе с ними в картине сыграли Джо Элвин, Эмили Уотсон и Якоби Джуп

Режиссёром картины выступила Хлоя Чжао, снявшая проекты «Земля кочевников» и «Вечные». Сюжет «Хамнета» расскажет о жизни сына Уильяма Шекспира, который умер в юном возрасте. Затронут и то время, когда Шекспир погружается в творчество, создавая «Гамлета». Одновременно с этим его супруга пытается уберечь от чумы их единственную оставшуюся дочь.

Дату выхода создатели картины пока не называют.