Вышел трейлер семейной комедии «Новый год в Березовке»

Вышел тизер-трейлер семейной комедии "Новый год в Березовке", которая выйдет в российский прокат 14 ноября.

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В предновогодней суматохе семейная пара Кошкиных забирается в соседний дом Морозовых, намереваясь их обокрасть. Но дома оказываются наказанные за ссору дети, которым нужно не только помириться, но и противостоять грабителям, найти пропавшие деньги и все-таки встретить Новый год с семьей.

В фильме снимались: Марк Богатырев, Дмитрий Нагиев, Анна Уколова, Алексей Шевченков, Егор Дружинин, Игорь Жижикин и другие.

Режиссёр - Ольга Ланд ("Кто, если не я?")