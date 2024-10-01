Вышел трейлер семейной комедии "Новый год в Березовке" с Нагиевым и Уколовой
Вышел тизер-трейлер семейной комедии "Новый год в Березовке", которая выйдет в российский прокат 14 ноября.
В предновогодней суматохе семейная пара Кошкиных забирается в соседний дом Морозовых, намереваясь их обокрасть. Но дома оказываются наказанные за ссору дети, которым нужно не только помириться, но и противостоять грабителям, найти пропавшие деньги и все-таки встретить Новый год с семьей.
В фильме снимались: Марк Богатырев, Дмитрий Нагиев, Анна Уколова, Алексей Шевченков, Егор Дружинин, Игорь Жижикин и другие.
Режиссёр - Ольга Ланд ("Кто, если не я?")